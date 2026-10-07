Tras elecciones, transportistas insisten en aumentar el precio del pasaje en Luque

Tras las elecciones municipales, la Asociación de Transportistas Internos del Paraguay (ASOTRAINTER) presentó una nota dirigida al intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC) y a la Junta Municipal, en donde piden una “reunión urgente” para resolver la suba del pasaje del transporte interno de la ciudad.

El pedido ingresó el martes a la Junta Municipal de Luque y deberá ser tratado en comisión asesora mañana, para posteriormente ser analizado en plenaria.

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Esta es la tercera vez en el año que los transportistas presionan a las autoridades luqueñas para aumentar el costo del pasaje pese al pésimo servicio que ofrecen a la ciudadanía.

Aumentar G. 1.000 cada pasaje

Los transportistas plantean reajustar el pasaje de G. 2.500 a G. 3.500, y usan como argumento el incremento de los costos operativos y del combustible.

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En la nota, además, indican que la situación económica de las empresas internas se volvió difícil de sostener.

Los transportistas advierten que de no subir el costo del pasaje estarán obligados a tomar una “medida paliativa” ante la falta de una respuesta.

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En enero pasado, los transportistas solicitaron la suba y, como la Junta Municipal no respondió el pedido, de manera unilateral pararon el servicio dejando a los usuarios luqueños a pie por varios días.

Luego retomaron el servicio, pero sin la resolución municipal, decidieron alzar el costo del pasaje a G. 3.400, por lo que fueron sumariados. Sin embargo, el resultado de dicho sumario nunca se hizo público.

Unos días antes de las internas municipales ingresó de nuevo otra nota de los transportistas en la solicitaban el aumento, que tampoco fue respondido por las autoridades municipales.

Las líneas internas que forman parte de la asociación de transportistas luqueños son 1 “Los Campesinitos”, 64 “15 de Mayo SRL”, 61 “San Rafael”, 59 “7 de Octubre SRL”, 10 “Independiente SRL”, 9 “Nueva Asunción SRL”, 8 “San Francisco SRL” y línea 5 “Empresa Ciudad de Luque SRL”.