Trasportistas presionan a ediles luqueños a días de elecciones

El pedido de la Asociación de Transportistas Internos del Paraguay para aumentar el costo del pasaje está en el orden del día de la sesión de la Junta Municipal de Luque de mañana a las 9:00. Según los datos, tendrá entrada oficial y el jueves sería analizado en comisiones.

Los transportistas ya habían solicitado la suba a fines del año pasado pero los ediles, presionados por la ciudadanía, no autorizaron el aumento alegando que las unidades chatarras brindaban un pésimo servicio.

Sin embargo, igualmente de manera unilateral, los empresarios realizaron la suba de G. 2.500 a G. 3.000 por unos días, incluso en pleno Año Nuevo, dejaron a los pasajeros sin servicio para presionar a los ediles.

No obstante, volvieron a bajar el costo a G. 2.500 tras la apertura de un sumario administrativo solicitado por la concejal liberocartista Francisca Franco, quien está en plena campaña por la reelección y para ganar adeptos presentó una minuta denunciando el pésimo servicio.

En pleno receso, la Junta Municipal, en enero pasado, había aprobado el sumario administrativo a las empresas mediante la Resolución Nº 01/2026. Sin embargo, llamativamente ahora la liberocartista a escasos 20 días de las internas municipales se llamó a silencio y nada se sabe del resultado de dicho sumario.

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¿Presión antes de las elecciones?

Según se maneja, este pedido ingresa semanas antes de las elecciones internas simultáneas, fijadas para el 7 de junio, para presionar a los ediles luqueños a que autoricen el aumento; caso contrario no tendrían transporte el día D.

Sin embargo, si los concejales ceden ante los transportistas, quedarían muy mal parados ante la ciudadanía, esto teniendo en cuenta que de los 12 ediles, tres buscan ser intendentes y siete van por el rekutú.

El gremio del volante argumenta que la suba del combustible hace insostenible la tarifa actual y que en Asunción e Itá el costo por cada pasaje subió a G. 3.400.

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Las líneas internas que forman parte de la asociación son 1 “Los Campesinitos”, 64 “15 de Mayo SRL”, 61 “San Rafael”, 59 “7 de Octubre SRL”, 10 “Independiente SRL”, 9 “Nueva Asunción SRL”, 8 “San Francisco SRL” y línea 5 “Empresa Ciudad de Luque SRL”.