Llamativo hermetismo en Luque por sumario a transportistas

Luego del pomposo video en redes sociales de la concejala liberocartista Francisca Franco, quien busca su tercer rekutu, en el que solicitó la apertura de un sumario administrativo, que fue aprobado en la Comisión Permanente de la Junta Municipal de Luque la “indignación” de la edil se desinfló y ahora se llama a silencio con respecto a la falta administrativa que realizaron los transportistas.

Desde este medio nos comunicamos con la liberocartista, pero ninguneo la consulta, pese a ser el nexo entre la Junta Municipal y el Juzgado de Faltas, que está llevando adelante el sumario administrativo.

En tanto que el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), al ser consultado, indicó que desconoce en qué estado se encuentra el sumario, pues el Juzgado de Faltas depende de la Junta Municipal y del juez Rolando Delgado, donde recayó la causa.

También consultamos al juez Delgado sobre el estado del sumario, pero también optó por no responder las preguntas.

Las empresas de transporte internas realizaron un paro de cuatro días y aumentaron de forma unilateral el pasaje de G. 2.600 a G. 3.000, pese a que solo la Junta Municipal puede autorizar dicha suba por lo cual, luego de las airadas quejas de los usuarios, se prometió el sumario administrativo.

Las líneas internas que forman parte de la asociación de transportistas luqueños son 1 “Los Campesinitos”, 64 “15 de Mayo SRL”, 61 “San Rafael”, 59 “7 de Octubre SRL”, 10 “Independiente SRL”, 9 “Nueva Asunción SRL”, 8 “San Francisco SRL” y línea 5 “Empresa Ciudad de Luque SRL”.

La mayoría de las unidades están en pésimas condiciones, sin embargo, buscaban alzar el costo a G. 3.400, pero, al no tener permiso, alzaron a G. 3.000 por una semana, luego de cuatro días de paro como para presionar a los ediles a principios de mes.

Debido al inicio del sumario, las empresas volvieron a bajar el pasaje a G. 2.600 y se maneja que, como el precio se redujo, las autoridades municipales no continuarían con la sanción e iría todo al oparei.