Voto cruzado en Luque visualizó traición y derrota de Carlos Echeverría

Lista de concejales del intendentable Diego Candia (ANR-HC), cuyo padrino político es el intendente cartista Carlos Echeverría se quedó con la mayoría de las candidaturas a concejales, lo que evidenció el constante voto cruzado durante las internas coloradas.

Es decir, el electorado colorado de Luque votó por Hugo Farías para representarlos en la chapa municipal el próximo 4 de octubre, pero en la lista de concejales optó por el movimiento echeverrista.

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Del 100 por ciento de las mesas computadas, quedó definida la nómina de los doce candidatos a concejales colorados luqueños, que medirán fuerzas con los otros candidatos a concejales del Partido Liberal y demás movimientos opositores en octubre próximo para ocupar una banca en la Junta Municipal de Luque.

Históricamente, el Partido Colorado introduce entre cinco y siete concejales por cada periodo municipal.

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De esta forma, el proyecto Diego Candia (Lista 2A), logró ubicar a 6 candidatos entre los 12 lugares definidos mediante el sistema D’Hondt. A esto se debe sumar un nombre que ingresó con la lista de concejales de Diego Romero (Añetete), quien a una semana de las internas descabalgó a favor de Candia.

Mientras que el electo intendentable Hugo Farías (ANR-HC) introdujo cuatro nombres por su Lista 2F y un nombre por la lista Lista 2H. Es decir, según el sistema D’Hondt, quedó con cinco candidatos para las elecciones municipales.

La lista depurada de candidatos a concejales colorados quedó de la siguiente manera.

1-Arnaldo Baeza (2A), va por el rekutu.

2-Hans Kemper (2F), quien está investigado por presunto título falso.

3-Enrique “Kike” Quintana (2A), va por el rekutu.

4-Raulito Grunce (2F)

5-Elen Núñez (2A)

6-Juan Ángel Marecos (2F), va por el rekutu.

7-Mario Pineda (2H)

8- Javier “Chito” Ortiz (2A)

9-Pablo Javier Pedroso (Lista 6)

10-Christian Gill (2A)

11-Josue Luraghi (2F)

12-Raúl Salinas (2A), quien fue denunciado por presunta violencia contra la mujer.

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Según la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares de la Justicia Electoral, la Lista 2A obtuvo 17.161 votos (42,04%), la Lista 2F se alzó con 13.075 votos (32,03%).

En tanto que, la Lista 2H concretó 4.316 votos (10,57%), Lista 6 logró 3.556 votos (8,71%). En Luque el Partido Colorado tiene 89.911 afiliados, de los cuales acudieron a votar ayer 40.819 electores, lo que representa una participación del 45,40%.

La lista de los doce evidencia el voto cruzado y la gran derrota de Carlos Echeverría, quien intentó seguir en el poder municipal aferrado a Diego Candia, quien no llegó a la intendencia y seguirá en su banca como diputado.