Mirtha Fernández: Derrota en las urnas y pericia de cheques en juicio

El “clan Fernández” de Valenzuela tuvo una dura golpiza en las urnas el domingo pasado y el hermano de la actual intendenta Mirtha Fernández, Manuel Fernández quedó en el tercer lugar entre los candidatos a intendentes.

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La ciudadanía le “pasó factura” debido a la pésima gestión que Mirtha Fernández (PLRA) tuvo en los últimos 15 años de la administración municipal y dio su voto de confianza a Rodrigo Kirchhofer, del Movimiento Todos por Valenzuela.

Tras la golpiza electoral, Fernández volvió a su juicio por lesión de confianza en donde le acusan de una presunta tragada de G. 1.199 millones durante el 2019.

Pericia a cheques municipales

La presidenta del Tribunal, Karina Cáceres, dispuso la realización de una pericia sobre los cheques que forman parte del juicio.

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Asimismo, otorgó un plazo de 72 horas al Ministerio Público y a las demás partes para proponer a sus respectivos peritos para llevar adelante el procedimiento.

En la última jornada de juicio declaró como testigo Amado Paredes, quien fue interrogado por las partes sobre la construcción de un empedrado en las inmediaciones de su vivienda que fue ejecutada por la comuna.

Mirtha Fernández además está imputada por lesión de confianza en otra causa por el presunto desvío de G. 300 millones de la Municipalidad de Valenzuela durante su gestión 2022.

El Ministerio Público acusó recientemente a la jefa comunal y solicitó juicio oral en esta causa.