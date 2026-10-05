Clan Fernández recibe dura paliza en Valenzuela y PLRA pierde en el distrito

El joven Rodrigo Kirchhofer, del Movimiento Todos por Valenzuela, se llevó el 50% del total de votos emitidos durante la jornada electoral en el distrito cordillerano.

El aliancista ganó a la estructura liberal del “clan Fernández”, que utilizaba recursos de la Municipalidad de Valenzuela para hacer proselitismo y también a la estructura colorada que utilizaba recursos estatales.

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Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la totalidad de las 20 mesas computadas Rodrigo Kirchhofer se alzó con 2.439 votos.

En segundo lugar quedó el cartista Luis Cantero con 1.185 votos, lo que representa el 24,74% del total de los votos emitidos.

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El PLRA fue el gran perdedor de la jornada

En el último lugar quedó el liberal Manuel Fernández, hermano de la actual intendenta Mirtha Fernández, quien en diciembre completa 15 años en el poder municipal con una cuestionada gestión.

El liberal Manuel Fernández obtuvo 1.083 votos y llegó al 22,62% del total.

El electorado este domingo dio una dura paliza al clan Fernández y, en especial, al Partido Liberal, que, pese a la cuestionada gestión municipal, sostuvo al clan.

Mirtha Fernández afronta actualmente un juicio por una presunta tragada de G. 1.199 millones en su gestión 2019 y está acusada por un desvió de G. 300 millones en su gestión 2022.

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En tanto que, en la Junta Municipal, el Partido Liberal de tener cinco concejales y ser mayoría ahora solo logró conquistar dos bancas.

Según los datos preliminares el Movimiento Unidos por Valenzuela tendrá cuatro bancas, el Partido Colorado tres bancas y los liberales dos.

La próxima Junta Municipal estará conformada por Alfonzo Flecha, Marlene Espínola, Nelly Vázquez y Gloria Acuña de la Alianza.

Los colorados son: Ramona Flecha, Néstor Cantero y Carlos Cantero, mientras que los liberales son; Edit Fernández, hermana de la intendenta y Sergio Cáceres.