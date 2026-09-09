Otro pedido de juicio oral para intendenta liberal de Valenzuela

La intendenta Mirtha Fernández de Valenzuela fue acusada formalmente por la fiscal Betti Brítez por el presunto daño patrimonial de G. 299 millones cometido durante su gestión 2021.

Lea más: Mirtha Fernández lleva cinco testigos que “no recuerdan mucho” sobre obras fantasmas

La política liberal está en pleno juicio por una presunta tragada de G. 1.199 millones de su gestión 2019 y ahora podría volver a subir al banquillo de los acusados.

El Ministerio Público también acusó a las tesoreras municipales: Verónica Acosta Cantero y Gladys Fernández Flecha por lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, por autorizar y firmar los pagos de las obras.

Lea más: Fiscalía verificó obras en Valenzuela en causa que involucra a la intendenta

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, los contratistas María Liz Fleitas y Oscar Rodas, propietarios de las empresas que supuestamente ejecutaron las obras, fueron acusados de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

Todos están vinculados a dos contratos de obras públicas: un enripiado en Cerro Corá Cañada y un empedrado en la compañía Juan Cancio Flecha, financiados con los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), que según la fiscalía nunca fueron ejecutados, por lo cual se generó un presunto perjuicio patrimonial de G. 299.231.000.