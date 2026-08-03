Juicio Mirtha Fernández: Arquitecta confirma que falsificaron su firma

La arquitecta Vera María Balbuena, quien es hija del constructor Elvis Balbuena, declaró durante el juicio oral que afronta la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) que todas las firmas y los sellos que figuran en varios documentos no fueron de su puño y letra.

La arquitecta había sido imputada por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, a principios de la investigación, pero tras someterse en el proceso, se confirmó que no eran sus firmas. En la causa su padre Elvis Balbuena, quien es propietario de Construcciones Balbuena, afronta el juicio oral.

Lea más: Mirtha Fernández: Constatan en juicio que obras se ejecutaron luego de la denuncia de concejales

La arquitecta indicó que trabajó en la Municipalidad de Valenzuela hasta el 2018, donde hacía controles de obras, fiscalizaciones, y que cuando terminó su comisionamiento dejó de trabajar, pero que las firmas datan en documentos del 2019.

Confirmó uno por uno que todas las firmas que estaban en contratos, actas de inicio, actas de culminación de obras y fiscalizaciones fueron falsificadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No estuve más trabajando, no sé qué se hizo luego hasta que me imputaron; yo no entendía qué pasaba. (...) Cuando me mostraron los documentos, yo me di cuenta de que no eran mi firma. Me sometí al peritaje y se confirmó que falsificaron mi firma en obras que se realizaron”, dijo la testigo.

Lea más: Mirtha Fernández: Evidencias de la Fiscalía confirman pago por obras fantasmas

La presidenta del Tribunal, Karina Jazmín Cáceres, le consultó, qué significó para ella todo este proceso, a lo que la testigo respondió que “fue lo peor que le pasó en la vida”.

Agregó que fue tratada como culpable, que en el banco les bloquearon todas sus cuentas, y que tuvo muchos perjuicios laborales. Dijo que todo el proceso fue desde el 2022 y que incluso el daño colateral llegó hasta el 2023.

Advertencia del Tribunal

Por otro lado, la presidenta del Tribunal hizo una advertencia a varios acusados y a sus defensores de que se les juzgará también por estafa, para que puedan prepararse para su defensa.

En el caso de Mirtha Fernández fue por estafa en condición de autora, en tanto que Cristian Flecha y Verónica Acosta serían por estafa en condición de cómplices.

Por lesión de confianza para Cristian Flecha, Carlos Samudio, Aníbal Samudio, Sergio Flecha, Verónica Acosta, Mario Muñoz y Elvis Balbuena en concordancia al artículo 31 y 32 del Código Procesal Penal.

La siguiente fecha para el juicio quedó marcada para el próximo lunes 10 de agosto a las 10:00.