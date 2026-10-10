Política
10 de octubre de 2026 a la - 10:24

Feminicidio de Deisy: “Tenemos un Estado criminal que abandona a las mujeres”, reclama abogada

Mujer joven con gafas rosa y blazer negro sonríe en un moderno café, rodeada de decoraciones y plantas.
La joven Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio en Lambaré.Redes sociales

La abogada Marlene Orué, especialista en Derechos Humanos, cuestionó la inacción de las instituciones en los casos de violencia contra la mujer, ya que este tipo de situaciones pueden llevar a más feminicidios. “Tenemos un Estado, ahora mismo, criminal que abandona a las mujeres paraguayas y las deja en riesgo de muerte”, denunció.

Por ABC Color
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Tras el feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez Segovia (22), organizaciones de mujeres y colectivos feministas convocan a una manifestación hoy a las 17:00 en la Plaza de la Democracia de Asunción para exigir justicia. En Ciudad del Este también se prevé una manifestación.

Al respecto, la abogada experta en Derechos Humanos, Marlene Orué, lamentó que pese a que la víctima haya acudido al sistema de justicia y realizado las denuncias correspondientes, hasta incluso con acompañamiento legal y orden de restricción, los mecanismos de protección del Estado no evitaron el crimen.

Ante el caso, donde la falta de notificación judicial obligó a la propia víctima a trasladar el exhorto a la Policía, la abogada Marlene Orué afirmó que situaciones así son “el día a día de las víctimas y de las personas que hacemos la defensa”. Deisy denunció el 18 de septiembre pasado ante la Policía las agresiones y hostigamientos que sufría por parte de su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira.

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Aldo Alexis Duarte Moreira (26), principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola fue detenido anoche.

También explicó que en la práctica, las medidas de urgencia no se resuelven en 24 o 48 horas, algo que incluso implica que algunos abogados reciban en sus viviendas a las víctimas y a sus hijos mientras aguardan las órdenes de resguardo.

Lea más: Video: Detienen al presunto autor del feminicidio de Deisy Paola

Ignorancia sobre la violencia de género

La especialista también enfatizó que existe una falta de capacitación e ignorancia sobre la violencia de género en comisarías y fiscalías, ya que según su conocimiento, en algunas dependencias policiales, los uniformados se negarían a tomar denuncias si la mujer no lleva su cédula de identidad.

“A veces tuviste que salir corriendo de tu casa para salvarte, para llegar con vida hasta la comisaría y no llevaste tu cédula. No llevaste nada, saliste corriendo. Hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia por parte de los operadores de justicia”, subrayó.

Sobre la actuación de los operadores de justicia, Orué afirmó que “hay una omisión que es también cómplice y criminal” y sostuvo que “tenemos un Estado ahora mismo criminal que abandona a las mujeres paraguayas y las deja en riesgo de muerte”.

“Integralmente hay una política pública de abandono a las mujeres. Leí a muchas mujeres que decían que este es un Estado feminicida”, agregó y también cuestionó que las instituciones operen como “compartimentos estancos”.

Lea más: Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.