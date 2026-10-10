Feminicidio de Deisy: “Tenemos un Estado criminal que abandona a las mujeres”, reclama abogada

Tras el feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez Segovia (22), organizaciones de mujeres y colectivos feministas convocan a una manifestación hoy a las 17:00 en la Plaza de la Democracia de Asunción para exigir justicia. En Ciudad del Este también se prevé una manifestación.

Al respecto, la abogada experta en Derechos Humanos, Marlene Orué, lamentó que pese a que la víctima haya acudido al sistema de justicia y realizado las denuncias correspondientes, hasta incluso con acompañamiento legal y orden de restricción, los mecanismos de protección del Estado no evitaron el crimen.

Ante el caso, donde la falta de notificación judicial obligó a la propia víctima a trasladar el exhorto a la Policía, la abogada Marlene Orué afirmó que situaciones así son “el día a día de las víctimas y de las personas que hacemos la defensa”. Deisy denunció el 18 de septiembre pasado ante la Policía las agresiones y hostigamientos que sufría por parte de su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira.

También explicó que en la práctica, las medidas de urgencia no se resuelven en 24 o 48 horas, algo que incluso implica que algunos abogados reciban en sus viviendas a las víctimas y a sus hijos mientras aguardan las órdenes de resguardo.

Lea más: Video: Detienen al presunto autor del feminicidio de Deisy Paola

Ignorancia sobre la violencia de género

La especialista también enfatizó que existe una falta de capacitación e ignorancia sobre la violencia de género en comisarías y fiscalías, ya que según su conocimiento, en algunas dependencias policiales, los uniformados se negarían a tomar denuncias si la mujer no lleva su cédula de identidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A veces tuviste que salir corriendo de tu casa para salvarte, para llegar con vida hasta la comisaría y no llevaste tu cédula. No llevaste nada, saliste corriendo. Hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia por parte de los operadores de justicia”, subrayó.

Sobre la actuación de los operadores de justicia, Orué afirmó que “hay una omisión que es también cómplice y criminal” y sostuvo que “tenemos un Estado ahora mismo criminal que abandona a las mujeres paraguayas y las deja en riesgo de muerte”.

“Integralmente hay una política pública de abandono a las mujeres. Leí a muchas mujeres que decían que este es un Estado feminicida”, agregó y también cuestionó que las instituciones operen como “compartimentos estancos”.

Lea más: Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía