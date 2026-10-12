Caso Deisy Paola: convocarán a autoridades para revisar fallas en la protección a víctimas de violencia

El asesinato de la joven de 22 años, Deisy Paola Giménez, presuntamente a manos de su expareja Aldo Duarte, pese a que este contaba en su contra con denuncias y orden de alejamiento, obliga a reevaluar qué está fallando en el Estado para proteger a las víctimas de violencia contra la mujer, remarcó la diputada y exfiscal Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que anunció la convocatoria a autoridades a una audiencia pública.

“Estoy organizando una audiencia pública para poner sobre la mesa la situación y sobre todo qué está pasando y qué intervención, en qué etapa se está fallando, quién está fallando, ¿es la policía, el juzgado...?“, mencionó Vallejo.

La misma enfatizó que no solo en el caso de Deisy Paola se encuentran fallas, sino también en el caso del asesinato de Rebeca Martínez y la tentativa de también quitarle la vida a Carolina Raquel Aguilar en Eusebio Ayala, donde uno de los implicados tenía la tobillera electrónica.

“¿Qué está pasando con la tobillera? Un tema que exigimos mucho que se cumpla, se puso a un procesado, pero parece que no funciona, porque la persona puede estar por donde quiere y hace lo que quiere", señaló la legisladora.

Atendiendo a que otros una vez más hablan de “cadena perpetua”, que para colmo es algo inconstitucional, la misma enfatizó que evidentemente el problema no pasa por elevar las penas, sino por trabajar en la prevención.

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Prueba de ello serían los casos ya citados, el de Deisy Paola, donde el asesino alegó que, si ya iría de todos modos a prisión por incumplir la orden de restricción, “prefería” ir por algo ya mayor y por ello optó por asesinarla.

En el caso de Eusebia Ayala, a los asesinos (que serían un grupo) tampoco los inhibió la posible pena, sino que optaron por quitarle la vida (a una de ellas no lo lograron pese a que la hirieron de muerte) solo para evitar que los denunciaran.

Elevar penas o enfocarse en la prevención

“Por más que vos eleves las penas, el problema está ahí, aunque hoy se diga que puede ir 30 años preso, más 10 años de medida de seguridad, que son 40, existe aún la problemática. El foco está en la prevención, está en hacerle caso a esa víctima que recurre a la justicia, que pide socorro, que se la escuche, que se dé prioridad”, señaló.

Esto, ya que otra problemática común es que, en muchos casos, las víctimas denuncian y las propias autoridades “invitan” a las víctimas a desistir para “ahorrarse problemas” o no las toman en serio.

En otros casos, como el caso de Deisy Paola, hizo todo lo que legalmente estaba en sus manos, e igualmente el Estado no la protegió.

“Por eso tenemos que hablar con los actores principales; es una falta de articulación entre todas las autoridades y eso es lo que tenemos que detectar, porque por más que vos pongas 100 años también o 300 años (de cárcel) como en otros países, si vos no tenés un sistema de prevención adecuado donde la víctima sea tomada en serio, de nada sirve”, remarcó.

La misma quedó en definir la fecha de la audiencia para esta semana de acuerdo a la disponibilidad de la sala de sesiones en Diputados.