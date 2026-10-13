- 09:00 h: Audiencia con Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador, en Mburuvicha Róga.
- 10:00 h: Sesión de trabajo de la Reunión del Gabinete Social, en el Salón Tirika de Mburuvicha Róga.
- 12:15 h: Encuentro con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 16:00 h: Reunión del Consejo de Defensa Nacional (CODENA), en Mburuvicha Róga.
13 de octubre de 2026 - 02:05
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 13 de octubre
El presidente de la República mantiene este martes una jornada de trabajo con reuniones enfocadas en la agenda internacional, el seguimiento de programas sociales y el análisis de la seguridad nacional en la residencia oficial.
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