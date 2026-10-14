TEP activa cronograma electoral de la ANR para los comicios de 2027

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) oficializó el inicio del proceso electoral interno con la aprobación de las tareas preparatorias de cara a los comicios nacionales, departamentales y partidarios previstos para el año 2027.

A través de la Resolución N.º 399/26, el colegiado partidario estableció el marco regulatorio que regirá toda la etapa previa, para la organización de los movimientos internos que buscarán pugnar por las candidaturas principales en la nucleación colorada.

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Como primer paso operativo del cronograma, se dispuso la difusión oficial de la normativa en la página web del partido y a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026, asegurando que toda la dirigencia y las bases partidarias tomen conocimiento formal de las exigencias legales.

Inscripción de movimientos internos

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) estableció que la inscripción de movimientos internos se realizará del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2026 (hasta las 13:00). Este trámite es obligatorio para todos, ya que las personerías anteriores caducan automáticamente a los 60 días de cada elección, obligando a iniciar el proceso desde cero.

Para lograr la habilitación, las agrupaciones deben presentar el acta de fundación por escritura pública e identificar a sus autoridades clave (líder, apoderados, representantes técnicos y administrador). Los responsables deben contar con una antigüedad mínima de un año como afiliados al Partido Colorado y estar al día con sus aportes.

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Finalmente, la normativa recuerda la prohibición legal vigente (Ley N.º 834/96 modificada por la Ley N.º 7524/2025) que establece una incompatibilidad directa: los candidatos a cargos nacionales, departamentales o partidarios no pueden ejercer simultáneamente como administradores de campaña financiera.

Control de aportes al día y plazos improrrogables hasta fin de año

Los dirigentes que aspiren a cargos en los próximos comicios internos deberán estar al día con sus cuotas de aportes hasta enero de 2028. El informe sobre este cumplimiento se solicitará el 3 de diciembre de 2026 en la Dirección Administrativa de la sede central de la ANR.

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Tras las auditorías preliminares, las notificaciones a deudores y la subsanación de errores que vencerán a mediados de diciembre, el Tribunal Electoral Partidario (TEP) emitirá la resolución definitiva de reconocimiento el 21 de diciembre de 2026. Además, el 30 de diciembre finalizará la presentación de solicitudes para nuevos correligionarios ante la Comisión de Afiliación.

El TEP recordó que, según el artículo 39 de la Ley N.º 635/95, los plazos procesales son perentorios e improrrogables, por lo que los movimientos y afiliados deben ajustarse estrictamente al cronograma para no perder sus derechos electorales.