Honor Colorado en crisis, EN VIVO: Alliana resiste con apoyo de gobernadores

La disputa por la chapa presidencial oficialista para 2028 abrió una grieta en la cúpula de Honor Colorado. Pese a la designación de Juan Carlos Baruja por parte del líder partidario Horacio Cartes, Pedro Alliana sumó el respaldo unánime de los gobernadores colorados y legisladores clave, descartando dar un paso al costado e incluso abriendo la posibilidad de competir por fuera de la estructura tradicional.

Seguí las negociaciones, las posturas de la disidencia y los hechos que podrían redefinir el tablero electoral de la ANR.

08:00 Hugo Meza plantea crear un nuevo movimiento para Alliana

El diputado oficialista Hugo Meza afirmó que la dirigencia, gobernadores y legisladores que apoyan a Pedro Alliana no descartan conformar una nueva agrupación política para sostener su postulación hacia 2028 fuera de Honor Colorado, una vez que se oficialice la ruptura. Meza denunció que el vicepresidente fue sustituido “a dedazo” por Horacio Cartes y apuntó contra el entorno de la calle España, al que calificó de “mordedores sin votos”. Además, aseguró que el bloque alineado con Alliana y el presidente Santiago Peña reúne a unos 40 diputados y a casi la totalidad de los gobernadores, anticipando que para construir un proyecto competitivo será necesario entablar conversaciones con referentes de la disidencia como Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez.

07:00 Siguen repercusiones de gobernadores y bases definen siguientes pasos

Tras la cumbre en Mburuvicha Róga y la reunión en la residencia de Horacio Cartes registradas en la víspera, este miércoles arranca marcado por las intensas negociaciones en torno al futuro de la chapa de 2028. Con el respaldo unánime anunciado por los jefes departamentales a favor de Pedro Alliana y la postura firme del vicepresidente de no descabalgar frente a Juan Carlos Baruja, se aguardan pronunciamientos clave tanto del comando político cartista como de los sectores de la disidencia republicana.

06:00 Alliana agradece el masivo respaldo político: “Mi lealtad con ustedes seguirá siendo la misma”

A través de sus redes sociales, el vicepresidente Pedro Alliana habló a la dirigencia partidaria y los jefes departamentales. Agradeció la confianza a gobernadores, senadores, diputados, intendentes y concejales, enviando un mensaje directo de cara a la disputa interna por la chapa del 2028: “Quiero darles la seguridad de que mi lealtad con cada uno de ustedes seguirá siendo la misma, hoy, mañana y siempre (...). ¡Más firmes, unidos y comprometidos que nunca!”, escribió en X.