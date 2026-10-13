Quiebre en HC: “Esto puede afectar enormemente chances para el 2028”

En comunicación con ABC Color, Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú, habló sobre sorpresiva revelación del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, de que ya no formaría parte de la chapa presidencial del movimiento Honor Colorado sacudió el escenario político interno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El gobernador señaló que la noticia, que trascendió en plena sesión ordinaria del Consejo de Gobernadores, paralizó el debate institucional y llevó a las autoridades departamentales a centrar la discusión en torno a este nuevo panorama.

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“Nosotros nos tomó en plena reunión del consejo de gobernadores, sesión ordinaria hoy, la noticia en todos los medios. Obviamente, automáticamente, al recibir esas noticias a través de los medios, cortamos la sesión y nos pusimos a dialogar sobre el tema en cuestión”, aseguró.

Ante este nuevo escenario, aseguró que los líderes departamentales recalcaron que mantienen una postura sólida y que honrarán la palabra empeñada al vicepresidente para su postulación a la presidencia, consolidando un bloque compacto que prioriza el respeto a los acuerdos previos.

“La última palabra la tiene el vicepresidente”, dice Soto

En este sentido, el gobernador de Caaguazú afirmó que los gobernadores colorados ratificaron su firme respaldo a la postulación de Pedro Alliana, propusieron que la chapa presidencial sea integrada por un gobernador o un diputado, entendiendo que ambos sectores forman parte de una alianza consolidada con los parlamentarios de la bancada colorada.

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“Nos habíamos juntado con los gobernadores y los diputados y habíamos llevado un acuerdo de proponer de que la chapa la integre o un gobernador o un diputado dentro de este marco del acuerdo. Tal es así que eso también, obviamente, continúa”, señaló.

No obstante, los jefes departamentales reconocieron que la definición final de la candidatura recae de manera exclusivamente en Alliana, quien mantiene la última palabra para elegir a su compañero de fórmula.

“Finalmente, la última palabra la tiene el vicepresidente. Él es quien debe decidir finalmente quién lo va a acompañar en la chapa”, sostuvo.

División en HC: Quiebre debilitaría candidaturas de cara al 2028, señalan

La crisis que atraviesa actualmente Honor Colorado genera incertidumbre en las internas del partido que sería un factor para debilitar las posibilidades electorales de la nucleación partidaria con miras a los comicios del 2028, señaló Soto.

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El gobernador del 5° departamento abogó firmemente por priorizar el diálogo constructivo y evitar quiebres que perjudiquen la estabilidad del movimiento.

“Sentamos una posición de abogar un poco por el diálogo y que este proceso realmente no genere una ruptura al interior de nuestro movimiento, porque los 15 gobernadores estamos dentro del movimiento Honor Colorado y estamos bajo el liderazgo de Don Horacio Cartes. Entendemos que esto puede generar una ruptura que finalmente puede afectar enormemente las chances del partido para el 2028″, aseveró el jefe departamental.