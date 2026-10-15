Esperanza Martínez afirma que vínculo de Carvallo con Ueno Bank “es causal de juicio político”

La legisladora opositora cuestionó la gestión de Carlos Carvallo por los presuntos beneficios otorgados a Ueno Bank y sostuvo que su permanencia al frente de la banca matriz afecta la credibilidad institucional. También apuntó contra el presidente Santiago Peña, a quien responsabilizó políticamente por mantener la actual conducción del organismo.

“Debería haber tenido juicio político, esto es causal de juicio político, pero no hay las condiciones”, reconoció Martínez al ser consultada sobre la posibilidad de impulsar el mecanismo constitucional, que se inicia en la Cámara de Diputados.

La senadora insistió en que Carvallo debe dejar el cargo para demostrar que se busca recuperar la institucionalidad del Banco Central. Sin embargo, aclaró que, por el momento, la prioridad es discutir la estabilidad y el funcionamiento de una institución clave para la economía paraguaya.

Esperanza Martínez cuestiona los presuntos privilegios a Ueno Bank

Martínez sostuvo que la discusión sobre la continuidad de Carvallo está vinculada con la disputa interna entre sectores del Partido Colorado y con los intereses políticos y económicos que, según su interpretación, rodean al Gobierno.

La legisladora cuestionó la imparcialidad del titular del BCP por su pasado como funcionario de Ueno y afirmó que, durante su gestión, se habrían generado ventajas comparativas para esa entidad frente a otros actores del sistema financiero.

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“Yo no tengo dudas de que su actuación no ha sido correcta y de que él se tiene que ir para que haya una medida política que pueda demostrar de que estamos recuperando la institucionalidad”, expresó.

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Además, acusó a la conducción del Banco Central de haber creado condiciones favorables para Ueno Bank en operaciones que, según denunció, habrían pasado por encima de las reglamentaciones de la institución.

Martínez también manifestó preocupación por los recursos de jubilados y aportantes que, a su juicio, podrían haber quedado expuestos a riesgos. Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos de la senadora y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre eventuales irregularidades.

“Ahora va a ser Muruvicha Róga el que les diga”

La senadora vinculó el respaldo que distintos sectores colorados brindan a las autoridades del Banco Central con el reordenamiento de fuerzas dentro del oficialismo.

Según Martínez, quienes se alineen con el sector del presidente Santiago Peña terminarán defendiendo la continuidad de Carvallo, porque la disputa entre cartistas y peñistas responde a una pelea por la conducción del poder y no a diferencias de fondo sobre el modelo político y económico.

“Así como bajaban la cabeza cuando el quincho decía lo que había que hacer, ahora va a ser Muruvicha Róga el que les diga así”, lanzó, en alusión al cambio de liderazgo dentro del oficialismo.

La legisladora consideró que los sectores que ahora respaldan al mandatario terminarán acompañando sus decisiones, incluso si anteriormente cuestionaban la gestión del Banco Central. “Podemos no tener los votos, pero no quiere decir que no tengamos la razón”, insistió, al defender los cuestionamientos de la oposición a Carvallo y al Gobierno.

Martínez rechaza entrar en la disputa por la presidencia del Senado

Consultada sobre la posibilidad de que la crisis entre cartistas y peñistas abra el camino para desplazar a Basilio “Bachi” Núñez de la presidencia del Congreso, Martínez descartó involucrarse en una disputa que considera interna del oficialismo.

La senadora sostuvo que los gobiernos de Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña forman parte de un mismo proyecto político, pese a sus enfrentamientos y diferencias por el control del poder. “Yo siempre he dicho que el proyecto que se inició este con el presidente Cartes, Cartes-Mario Abdo, Santiago Peña, es el mismo proyecto”, afirmó.

Como argumento, señaló que la deuda pública comenzó a crecer durante una administración, continuó durante la siguiente y sigue bajo el actual Gobierno.

La legisladora cuestionó que la oposición tenga que respaldar a uno de los sectores colorados para favorecerlo frente al otro, sin obtener a cambio una oportunidad concreta de conducir el Congreso. “¿Para qué apoyar uno a otro? ¿Qué ganamos nosotros con eso? ¿Para entrar en el quilombo personal entre ellos? No, que se arreglen entre ellos, que no sé, que se vayan a freír mondongo”, expresó.

Martínez aclaró que la oposición podría negociar una alianza si existiera la posibilidad de que uno de sus integrantes asumiera la presidencia del Senado. En ese escenario, dijo, estaría dispuesta a buscar los votos necesarios, pero no a intervenir para defender a un sector del Partido Colorado frente al otro.

“No tenemos los votos, pero tenemos la razón”

La senadora reiteró que, desde su perspectiva, Carvallo debe dejar la presidencia del BCP, pero admitió que no existen actualmente las condiciones políticas para avanzar con un juicio político.

Por eso, planteó que el debate debe centrarse en garantizar la estabilidad y la institucionalidad de la banca matriz, cuya conducción considera cuestionada por los presuntos beneficios a Ueno Bank. “Ojalá que se siga debatiendo este tema hasta resolverlo de manera correcta”, manifestó.

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Martínez insistió en que la falta de mayoría no invalida los cuestionamientos de la oposición, aunque reconoció que esa debilidad política limita la posibilidad de concretar cambios en el directorio del Banco Central.

“Lo que vamos a hacer ahora en este momento es definir por lo menos la estabilidad y la institucionalidad del Banco Central, que es una institución de suma importancia para la economía y para la estabilidad del país”, concluyó.