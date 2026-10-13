“Peñismo” se estrena en Diputados apañando a Ueno y rechazan instar a remover a Carvallo del BCP

Un voto vale más que mil palabras: mientras en etapa de oradores ni un cartista/oficialista se refirió al quiebre dentro del Honor Colorado y al aparente surgimiento del peñismo, una mayoría colorada votó para apañar al presidente de la República, Santiago Peña y al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, al rechazar un proyecto de declaración que insta a destituir al titular de la banca matriz por el caso Ueno Bank.

Con 30 votos oficialistas por el rechazo, contra 26 votos colorados disidentes y opositores por la aprobación, fue archivado el proyecto de ley “que insta al Poder Ejecutivo a promover la destitución por mal desempeño del presidente del Banco Central del Paraguay (Carlos Carvallo)” por su actuación con relación al caso Ueno Bank, banco de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, que se encuentra bajo sumario de la banca matriz.

El vocero y abogado defensor del banco Ueno fue el vicelíder de bancada -hasta ahora- de Honor Colorado, Alejandro Aguilera, que alegó que supuestamente no existían motivos para la remoción de Carvallo.

El legislador afirmó que acusan a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) de supuestamente querer un BCP a medida, cuando las evidencia señala lo contrario, que el BCP actual a medida de Peña y sus exsocios comerciales.

Santiago Peña, ¿el Rey Midas o Rey ‘Mierdas’?"

El proponente del proyecto de declaración Raúl Benítez (Independiente) explicó detalladamente los argumentos a favor de esta declaración. Indicó que parte del “esquema” reportado por las propias direcciones del BCP y también por el denominado “Informe Rivarola”, fueron ninguneados por Carvallo y que recién tras el pedido de informes de senadores cartistas se abrió el sumario.

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Benítez comenzó diciendo que la ciudadanía está atenta al caso Ueno y que incluso en el supermercado alguien se acercó a señalarle el nefasto rol que viene desempeñando el presidente Peña, -de quien dijo- “ha logrado dinamitar la buena imagen lograda durante años por el BCP”.

“Este ciudadano me dijo: ‘Diputado, yo soy colorado, pero quiero que le diga algo a mis correligionarios’. Este señor me dijo: ‘El rey Midas en la mitología griega todo lo que toca lo convierte en oro. Y hoy el oficialismo de mi partido, me dijo este señor: todo lo que toca lo convierte en mierda’, haciendo una analogía a la inversa”, dijo Benitez.

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También hizo referencia a los propios datos del BCP que detallan un presunto esquema para repartir millonarios fondos públicos depositados en Ueno a empresas vinculadas por sobre los topes legales, y peor aún, sin siquiera presuntamente un respaldo patrimonial y con paupérrimos requisitos, no acordes al mercado general.

También enfatizó que la salida de Carvallo es imperativa, ya que desde un inicio su presencia al frente del BCP representó un conflicto de interés, ya que hasta el 14 de agosto de 2023, un día antes de que asuma Santiago Peña, se desempeñó como presidente de la entonces Financiera Ueno, hoy Ueno Bank.

“El riesgo sigue vigente, ¿y esto cómo lo sabemos? Gran parte de estas cosas no lo sabemos por el informe que se remitió al Senado, porque el Banco Central del Paraguay lo responde de manera bastante pobre, lo sabemos por el informe Rivarola", dijo.

El otro motivo que expone para remover a Carvallo

Al respecto remarcó que ese seria otro causal para la remoción de Carvallo, ya que el autor de dicho informe, Fernando Rivarola, posteriormente “es mandado a lo que se puede decir al famoso ‘freezer’, se lo saca de la Superintendencia de Bancos (del BCP) y se lo manda a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), algo que hace suponer que acá hubo una operación política otra vez para proteger dentro del Banco Central del Paraguay al mismo banco (Ueno)”.

Otro que respaldó la declaración fue el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical), que apuntó a Peña como el responsable de bastardear la imagen del BCP.

“Este señor (Peña) viene a bastardear una institución que construyó una imagen de credibilidad y solvencia a lo largo de las últimas décadas. Y ¿cómo se bastardea esto? Cuando ponemos a las personas equivocadas, que cuando debe juzgar un hecho determinado pierde la ecuanimidad porque se trata de organizaciones como mínimo afín a sus afectos", cuestiona.