Nicanor fustiga a Peña por mantener en el BCP a Carlos Carvallo pese a su antecedente en Ueno

“El presidente tiene que estar rodeado de hombres que amen y que quieran hacer que el Estado cumpla su función de mejorar las condiciones de vida y no de mejorar la fortuna de las élites. Hoy las élites están en el poder”, dijo en charla con la AM 1080.

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Criticó duramente a Santiago Peña por no reemplazar a Carlos Carvallo Spalding de la presidencia del Banco Central del Paraguay al ser ex gerente de Ueno Bank, entidad de la que el propio Peña fue accionista. “Yo no puedo ser presidente de la República y mantener en el Banco Central a alguien que fue presidente de un banco en donde yo tengo acciones o tenía acciones y todos mis amigos que están ahí son mis socios”, insistió.

Poner en riesgo el sistema financiero

Advirtió sobre los peligros éticos e institucionales de colocar al frente de entidades clave a personas vinculadas directamente a bancos privados o accionistas, subrayando que esto vulnera la previsibilidad y la confianza que requiere la economía del país.

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“¿Qué garantía, qué seguridad yo puedo darle al sistema financiero? Si alguien de mi banco o alguien del banco donde yo tengo participación importante, pasa a ser funcionario del Banco Central”, cuestionó el exmandatario.

En la misma línea, cuestionó que fondos públicos sensibles sean monopolizados en una sola entidad bancaria. “No podés disponer discrecionalmente de los fondos públicos. Y peor cuando esos fondos son prioritariamente de los asegurados del IPS y de los asegurados que están aportando la caja fiscal”, lanzó.

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Así también apuntó a un evidente conflicto de intereses en esta situación. “Más allá de los procedimientos complejos y de que si hubo o no hubo crédito a una empresa vinculada, más allá de evaluar los procedimientos del Banco Central, el primer problema es el conflicto de intereses y la silla giratoria. No se puede”, afirmó.

En ese sentido, dijo que la obligación de autoridades electas por voto popular es la de velar por los intereses del pueblo y proteger al sistema financiero paraguayo. “Nosotros tenemos que defender el sistema financiero, preservar el sistema financiero que es el corazón de la economía de un país. Es el corazón de la posibilidad de construir grandes inversiones y darle estabilidad y previsibilidad a a nuestra economía, nuestra política monetaria”, subrayó.

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“Un presidente debe saber rodearse”

En otro momento, analizó declaraciones del presidenciable opositor Miguel Prieto, quien quedó expuesto luego de “resbalar” con preguntas sobre una planificación económica en su gobierno. Dijo que un presidente de la República no debe saber de todo, sino saber rodearse de los que saben y no poner a amigos porque el simple hecho de ser cercanos.

“Para mí no tiene ninguna vinculación (la formación). De lo contrario, el presidente Lula que llegó al tercer grado y fue mecánico, no podría haber llegado a la presidencia del Brasil. En el coloradismo tenemos grandes figuras que fueron autodidactas, que no tenían saber específico”, indicó.

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Para él, un candidato debe tener vocación de servicio y una decisión férrea de que si llega a la presidencia, convoque a los más aptos para los puestos. “Debe llevar a los patriotas, no a los comerciantes ni a los mercaderes para cumplir funciones en el Estado”, exhortó.

“Un presidente no tiene que estar exigiendo títulos académicos. Tiene que sentir y tiene que querer hacer bien y no tiene que ingresar a la política para este acumular o hacer negocio”, concluyó.