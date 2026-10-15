La duda de Rocío Vallejo sobre su futuro en 2028

Desde el 2018, la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo forma parte del Congreso Nacional tras dos elecciones. Este jueves, la legisladora compartió un mensaje en redes sociales para hacer una consulta a sus seguidores.

Según Vallejo, pronto deberá tomar decisiones sobre su carrera, ya que le queda poco más de un año en la Cámara Baja. Como parte de su publicación, recordó su trayectoria como abogada, doctora en Derecho, docente y como se mencionaba, diputada reelecta.

Al respecto y pese a asegurar de que disfruta de su trabajo legislativo, reiteró que su permanencia en el ámbito político depende del respaldo ciudadano mediante los votos.

De igual manera, mencionó que la reciente elección de Soledad Núñez -y ella como parte de la campaña- como futura intendenta de Asunción le brindó esperanzas, aunque también reconoció que el panorama para 2028 “será difícil”.

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El futuro de Rocío Vallejo

Como parte de su escrito, Vallejo solicitó la opinión de sus seguidores para evaluar sus opciones, y entre estas mencionó la posibilidad de retornar al ejercicio privado de la abogacía o aspirar a la Corte Suprema de Justicia.

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De igual manera, dejó abierta la puerta a continuar en el Congreso, ya sea mediante una nueva candidatura como diputada o ahora sí apuntando a la Cámara Alta como senadora.

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