Política
15 de octubre de 2026 - 19:58

La duda de Rocío Vallejo sobre su futuro en 2028

Soledad Núñez, con chaqueta verde, sostiene un micrófono mientras la audiencia muestra apoyo levantando los brazos.
Imagen de archivo: la diputada Rocío Vallejo durante el cierre de campaña de la futura intendenta de Asunción, Soledad Núñez. Silvio Rojas

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) compartió en redes sociales que ya está cerca el momento de definir su rumbo dentro de la función pública. ¿Qué consultó a sus seguidores? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Desde el 2018, la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo forma parte del Congreso Nacional tras dos elecciones. Este jueves, la legisladora compartió un mensaje en redes sociales para hacer una consulta a sus seguidores.

Según Vallejo, pronto deberá tomar decisiones sobre su carrera, ya que le queda poco más de un año en la Cámara Baja. Como parte de su publicación, recordó su trayectoria como abogada, doctora en Derecho, docente y como se mencionaba, diputada reelecta.

Al respecto y pese a asegurar de que disfruta de su trabajo legislativo, reiteró que su permanencia en el ámbito político depende del respaldo ciudadano mediante los votos.

De igual manera, mencionó que la reciente elección de Soledad Núñez -y ella como parte de la campaña- como futura intendenta de Asunción le brindó esperanzas, aunque también reconoció que el panorama para 2028 “será difícil”.

Lea más: La victoria de Asunción es ”esperanzadora” para 2028, afirma Rocío Vallejo

El futuro de Rocío Vallejo

Como parte de su escrito, Vallejo solicitó la opinión de sus seguidores para evaluar sus opciones, y entre estas mencionó la posibilidad de retornar al ejercicio privado de la abogacía o aspirar a la Corte Suprema de Justicia.

Rocío Vallejo en un post, luciendo pensativa y expresando dudas sobre su futuro en la política.
La diputada Rocío Vallejo comparte dudas sobre su carrera y elecciones futuras en un mensaje a sus seguidores.

De igual manera, dejó abierta la puerta a continuar en el Congreso, ya sea mediante una nueva candidatura como diputada o ahora sí apuntando a la Cámara Alta como senadora.

Lea más: Vallejo apunta a Peña por la situación relacionada a Ueno Bank y pide explicaciones al Banco Central