La victoria de Asunción es ”esperanzadora” para 2028, afirma Rocío Vallejo

Para la diputada Rocío Vallejo (PPQ) que tuvo un rol clave como encargada de control electoral en las municipales de este doming, en las que ganó Soledad Núñez al candidato colorado, Camilo Pérez, lo más importante es la esperanza que genera lograr el apoyo sin distinción (incluidos los colorados) y demostrar que se puede ganar a pesar de varias cosas en contra.

“En Asunción creo que la victoria es esperanzadora, es un sí podemos a pesar de todo lo que ocurrió ayer y antes. Sí podemos a pesar del dinero. Sí podemos a pesar de la estructura y podemos contigo, con la gente”, dijo la diputada.

La misma valoró aún más esta victoria de Núñez, ante el discurso del Partido Colorado, de que “el mapa casi todo rojo”, pero esta victoria opositora demuestra que derrotarlos no es imposible, y abre un nuevo escenario para las elecciones generales del 2028.

“Ellos están instalando ese discurso, ellos son mayoría en el país, pero hay que sumar un poco los votos, todos los votos a nivel nacional para las diferentes candidaturas, si hubo divisiones o no divisiones, el ausentismo juega un papel muy importante también en estos números”, señaló Vallejo, apuntando a un análisis más allá de cuántas intendencias ganó la ANR.

Otro factor que resaltó Rocío Vallejo en el capítulo Asunción es que lograron, a través de la lista unificada opositora convertirse en la segunda fuerza, pero, sobre todo incorporar nuevas figuras, varias de ellas jóvenes y revivir esa esperanza de que gente nueva pueda involucrarse en política.

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Ante esto, valoró el “gran esfuerzo que hicieron todos los candidatos” y es “realmente admirable que la gente quiera involucrarse en política, ya que esa es la única manera de cambiar”, y en la oposición “tuvimos incorporaciones muy buenas de nuevos concejales, de gente joven, de gente con un propósito realmente de hacer bien las cosas”.

Finalmente, con este escenario, cree que, pese al discurso del país “teñido en rojo”, con la victoria de Sole Núñez y otros casos como el de Ciudad del Este, dijo que no pierde “las esperanzas y comienza ahora una nueva batalla, un nuevo capítulo de esta cuestión política que será el 2028″.