Vallejo apunta a Peña por la situación relacionada a Ueno Bank y pide explicaciones al Banco Central

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) alertó de la enorme gravedad de que finalmente se confirme -mediante una filtración- parte del lapidario informe del exgerente de Supervisión del BCP, Fernando Rivarola, que estuvo oculto por el Gobierno y en el que el funcionario alertó de graves faltas vinculadas al banco de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña: Ueno Bank.

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“Estaba así como que era un chisme de pasillo que nunca vio la luz, pero hoy fue mostrado y es gravísimo. Más grave aún es el traslado de ese funcionario que denuncia la situación de este banco y la falta de toma de medidas por parte del Banco Central del Paraguay”, dijo la diputada Vallejo.

La misma remarcó que claramente el principal responsable político de lo que ocurra en el BCP es el presidente de la República, y, en su caso, con el agravante de que fue funcionario de la casa y no puede alegar ignorancia del daño que podría hacer la contaminación política a esta institución.

“Él es el responsable político y él fue miembro del Banco Central del Paraguay. Acá no podemos decir que él no entiende lo que pasa. Él es economista, el presidente de la República, es una persona del área y seguramente que todas las inversiones que se están haciendo son con su aval”, afirmó Vallejo.

Para la legisladora, a falta de la respuesta oficial del BCP al pedido de informes de senadores cartistas, la realidad actual es que, como ningún otro gobierno, éste puso en vilo la confianza y la independencia del Banco Central y genera un temor sobre el manejo de millonarios fondos públicos y jubilatorios.

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“A mí me da pena profundamente porque el Banco Central del Paraguay fue una de las pocas instituciones que históricamente mantuvo la distancia del poder político y sus decisiones siempre hemos admirado, porque fueron siempre técnicas”. Con una serie de actuaciones con relación a Ueno, ahora están en duda, sostuvo la legisladora.

La diputada Vallejo siente un “deja vú” de la crisis bancaria de los 90

Remarcó que estas dudas sobre la relación con el banco de los exsocios comerciales de Peña no surgen ahora, y que incluso, sin ánimo de meter temor al sistema bancario, siente una especie de “deja vu” (sensación de ya haber vivido algo) con la caída de bancos entre los 90 y 2000.

“Es sobre todo muy preocupante porque los fondos del IPS, recuerden que están cifras multimillonarias (en este banco)” y “es como que me da un deja vu de lo que yo como fiscal ya pasé investigando la situación del Banco de Desarrollo, de lo de la caída de los bancos del 95, donde el gobierno un banco quebrado fondeó con recursos multimillonarios del IPS para luego perder totalmente el dinero”, señaló.

Ante esto, dijo que lo único que queda es esperar que ahora, estando contra las cuerdas, “el Banco Central del Paraguay se ponga los pantalones largos y que informe qué está pasando con Ueno y que se tomen las medidas a tiempo y que no tengamos que lamentar ninguna situación”.