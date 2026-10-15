¿Qué bando elegirán?: cartistas Rodrigo Gamarra y Benjamín Cantero se mantienen expectantes

Ante la reconfiguración en Diputados, en el caso del diputado Rodrigo Gamarra, uno de los más fanáticos cartistas, anoche mantuvo una reunión con su equipo político en Central, el cual está liderado por el senador Derlis Maidana. Sin embargo, aún no comunicaron su decisión de si siguen en Honor Colorado o se pasan al peñismo.

“¡MÁS DE 130.000 VOTOS DE CONFIANZA! 4 intendentes y más de 30 concejales! Gracias a Dios, a nuestros candidatos, a la dirigencia y a cada integrante de este gran equipo por esta extraordinaria victoria", escribió en X el diputado Gamarra.

El mismo fue consultado por ABC sobre su decisión, es decir, si acompañaría a la candidatura peñista del actual vicepresidente Pedro Alliana para el 2028 o a la del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, pero no se posicionó al respecto.

Dijo que estaría anunciando en su momento la decisión y de hecho, el mismo Maidana también se mostró esquivo a una definición.

En su posteo, Gamarra se limitó a hacer alarde de la victoria de sus candidatos en Central y autoproclamarse como “el equipo más grande de Central”.

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Un dato, a estas alturas es casi anecdótico que tras el último festejo del cumpleaños de Horacio Cartes en su casa, lo felicitó compartiendo tres fotografías: la primera con el mismo HC, la segunda con Juan Carlos Baruja y la tercera con el vicepresidente Pedro Alliana y el presidente de la Cámara de Diputados, el ahora peñista Raúl Latorre.

Otro que mantiene en vilo su posición es el diputado Benjamín Cantero, que originalmente no era de Honor Colorado (fue electo por Fuerza Republicana) pero antes del primer año ya se sumó a la bancada de HC.

Cantero también fue consultado sobre su decisión y respondió que están dialogando con la dirigencia de Canindeyú y compartió uno de sus posteos en redes.

“Pelota al piso, diálogo constante con la dirigencia de diferentes municipios mientras se define todo. 2028 en marcha Des-pa-ci-to”, escribió Cantero.