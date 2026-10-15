Diputados: Honor Colorado pasaría de bloque mayoritario a minoritario, pero Peña apeligra su mayoría

Oficialmente aún no se ha concretado la fractura de la bancada de Honor Colorado en Diputados y su satélite, la bancada oficialista “ANR B”, que le permitió al presidente de la República, Santiago Peña tener hasta ahora una mayoría absoluta propia, la cual llegó a denominar como “aplanadora del bien común”. Pero varios ya jugaron sus cartas hacia uno u otro bando, lo que implicará una recomposición de fuerzas en la Cámara Baja.

Hasta antes del quiebre, la bancada de Honor Colorado tenía 35 miembros, mientras que la bancada ANR B (oficialista) contaba con 8 miembros, a los que había que sumar al diputado oficialista Santiago Benítez, que en realidad era un cartista más, aunque no asumido y que ingresó en reemplazo del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC).

La mayoría absoluta en Diputados es de 41 votos (la mitad más 1 de los miembros) y con estas dos bancadas sobrepasaban dicho número, con 44 votos disciplinados a favor del gobierno de Santiago Peña, que entre otras cosas, logró la elección por hasta ahora 4 periodos consecutivos de Raúl Latorre como presidente de la Cámara Baja.

De cara al reagrupamiento, recordemos que el bloque de Diputados (en su mayoría), junto a los 15 gobernadores oficialistas, son el principal sostén político de Peña y de la candidatura de Pedro Alliana a la presidencia para el 2028.

Esto hace que los cartistas, es decir, los que mantienen su respaldo al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes y a su nuevo presidenciable, Juan Carlos Baruja, pasen eventualmente de ser la mayoría absoluta en Diputados a un grupo marginal en cuánto a números, pudiendo ser incluso menos de una decena.

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Los datos preliminares contrastados revelan que la nueva distribución podría ser la siguiente:

Peñistas: 37;

A confirmar: 5;

Cartistas: 2;

ANR Disidentes: 6;

PLRA: 23

Tercer espacio: 8.

Es decir, quien logre convencer a los cinco en duda se quedaría con la mayoría absoluta de la Cámara Baja.

¿Quiénes integrarían la eventual bancada “peñista” en Diputados?

El primer indicio objetivo para empezar a contar a los “neo peñistas” es la fotografía que se hicieron en la noche del pasado martes 13, el mismo día del quiebre, junto al presidente de la República, Santiago Peña, y un grupo de gobernadores.

De hecho, las principales autoridades de la Mesa Directiva de Diputados responden ahora a Peña: el presidente de la Cámara Baja y uno de los aspirantes a dupla presidencial de Alliana, Raúl Latorre y el vicepresidente primero, Hugo Meza.

Esto es clave tanto para el manejo de las sesiones como para los puntos a ser incluidos en el orden del día.

A estos hay que sumar al actual líder y vicelíder, respectivamente, de la bancada de Honor Colorado: los diputados Miguel Del Puerto y Alejandro Aguilera que ya ratificaron públicamente su respaldo a Alliana por sobre Baruja.

Ambos, además, tienen un fuerte vínculo con Peña por ser parte del equipo político de los gobernadores de sus departamentos, de Marcelo Soto en Caaguazú en el caso de Del Puerto y del presidente del Consejo de Gobernadores y otro de los aspirantes a la vicepresidencia, César “Cesarito” Sosa en Guairá, en el caso de Aguilera.

Si bien no aparece en la foto está claro que se sumará al bloque Peña-Alliana la diputada Fabiana Souto, esposa del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Además de los ya citados, los otros oficialistas presentes en la foto con Peña y que le mantendrían su respaldo son:

Cristina Villalba (Canindeyú) Ida Cattebeke (Presidente Hayes, del equipo de Basilio “Bachi” Nuñez) Bettina Aguilera (Alto Paraná) Liz Acosta (Alto Paraná, del equipo del gobernador César “Landy” Torres) José Rodríguez (Capital) Saúl González (Central) Néstor Castellano (Central) Pedro Ortíz (Central) Diego Candia (Central) Leonardo Saiz (San Pedro, del equipo del gobernador Freddy D’Ecclesiis) Esteban Samaniego (Paraguarí, del equipo de la gobernadora Norma Zárate, archirrival de Baruja) Avelino Dávalos (Caazapá, del equipo del gobernador Christian Acosta) Luis Urbieta (Concepción, del equipo de la gobernadora Liz Meza) Virina Villanueva (Concepción) Jorge Barressi (San Pedro, del equipo del Ministro de Agricultura, Carlos Giménez) Carlos Marcial Godoy (Caaguazú, del equipo del senador Silvio “Beto” Ovelar que apoya a Alliana). Christian Brunaga (Itapúa, su hermana está ubicada en Yacyretá) César Cerini (Itapúa) Édgar “Nito” Chávez (Guairá, del equipo del gobernador Cesarito Sosa) Sebastián Remesowski (renunciante para asumir como intendente de Encarnación). Santiago Benítez (Amambay)

Por su parte, además de Meza también estuvieron presentes como miembros de la bancada satélite B:

Carlos Arrechea (Misiones, del equipo político del gobernador Richard Ramírez) Francisco Petersen (Boquerón, del equipo del gobernador Harold Bergen) Rubén Roussillón (Presidente Hayes) Jatar “Oso” Fernández (Central)

¿Quiénes son las “bajas”, los equilibristas y ausencias?

En la fotografía aparecen apenas 29 -más uno “oculto”- de los 44 diputados oficialistas, aunque varias de las ausencias fueron por viajes, mientras que otros como el diputado cartista Yamil Esgaib se encargaron de dejar en claro que su ausencia fue en claro desacuerdo con la presencia de Peña.

Según Esgaib, hubo al menos una decena de sus colegas molestos por el arribo de Peña a la reunión, pero en realidad, los “enojados” y aun con “cariño” al cartismo serían muchos menos.

Uno que aparece en todas las fotos del encuentro con la cabeza gacha ya que seguiría en filas del cartismo es el diputado Héctor “Bocha” Figueredo, que forma parte del equipo político del ministro de la Vivienda y precandidato de HC, Juan Carlos Baruja.

Por viaje, no aparece en la foto la diputada Rocío Abed (exlíder de bancada de HC), que, como parte del clan Zacarías tiene todos los motivos para mantenerse cerca de Peña, empezando porque su esposo, Justo Zacarías es director de Itaipú.

Esto, sumado al hecho de que en las pasadas elecciones municipales, se declaró una guerra abierta entre el empresario amigo de Cartes, José Ortiz y el clan Zacarías Irún.

De hecho, ayer se difundió un video de Justo Zacarías con seccionaleros de Alto Paraná respaldando la candidatura de Alliana, lo que podría considerarse un adelanto de su posición política.

También estuvo de viaje la diputada Jazmín Narváez (Central), que hay que ver qué posición toma, ya que en las pasadas municipales trabajó de la mano del diputado cartista Rodrigo Gamarra (Central), que a su vez forma parte del equipo político del senador Derlis Maidana. Gamarra fue consultado, pero se negó a sentar postura.

Otra que está en seria duda de que vaya al “Peñismo”, más por una cuestión de pelea que por convicción, es la diputada de San Pedro, Carmen Giménez de Ovando, otra que no estuvo para la foto con Peña pero principalmente por su guerra con el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

La diputada Giménez de Ovando, que es del equipo del ministro de Agricultura, Carlos Giménez culpa al Gobernador del procesamiento penal de su esposo, el intendente (no reelecto) de San Estanislao (Santaní), Agustín Ovando por presunta corrupción.

Otro que también estuvo ausente del encuentro con Peña y que aún no define postura es el diputado de Canindeyú, Benjamín Cantero, que tiene una clara confrontación con la diputada Cristina Villalba y con quien difícilmente pueda seguir compartiendo espacio político.

De todos modos, fue consultado y respondió diciendo que siguen analizando con su equipo departamental, y optó de momento, por tener “pelota al piso” y seguir mirando la jugada.

También intentamos tener la versión de la diputada Johana Vega (Central), pero no tuvimos respuesta sobre los motivos de su ausencia y su postura política, por lo que su devenir aún es una incógnita.

Aunque podría ser un condicionante que en noviembre asuma como intendente de Mariano Roque Alonso su hermano, Julián Vega, y el apoyo estatal a su administración municipal podría ser un elemento de presión.

Finalmente, tampoco estuvo presente, pero se espera que integre el peñismo el diputado de Itapúa, Germán Solinger, cuyo hijo está ubicado en un apetecible cargo en Yacyretá.

La disidencia colorada suma un integrante

Otra fuga prácticamente confirmada para el oficialismo es la de actual miembro de la bancada oficialista B, Carlos Núñez Salinas, que oficialmente integra el movimiento Fuerza Republicana (de Hugo “Toro” Velázquez), que esta semana también acordó con Colorado Añeteté (abdismo) una chapa disidente única de cara al 2028.

De esta manera, la bancada disidente quedaría integrada por:

Daniel Centurión (Capital) Mauricio Espínola (Capital) Juan “Juanchi” Maciel (Caazapá) Roberto González (Cordillera) Luis “Tiki” González Vaesken (Alto Paraná) Carlos Núñez Salinas (Central)

En el bloque opositor los liberales son 23 y la multibancada completa 8 integrantes

Del otro lado del campo de juego, el mercado de pases se mantiene inalterable, aunque, de perder su mayoría, eserá allí donde el “peñismo” buscará necesariamente votos.

En tal sentido, la bancada más afín durante este periodo al oficialismo es la bancada PLRA “A”, que en realidad no tiene unidad por “movimientos internos”, ya que hay miedmbros del Nuevo Liberalismo y afines al senador Dionisio Amarilla (Diálogo Azul), pero durante estos tres años ha pactado para tener la vicepresidencia segunda de la Cámara Baja.

La misma está integrada por los diputados:

Jorge Avalos Mariño (Nuevo Liberalismo) Pastor Vera Bejarano (actual vicepresidente segundo de Diputados, Nuevo Liberalismo) Marcelo Salinas (Nuevo Liberalismo) Del Pilar Vázquez (Nuevo Liberalismo) Roya Torres (Sombrero Piri, afín a Dionisio Amarilla). Cleto Marcelino Giménez (Nuevo Liberalismo) Dalia Estigarribia (figura oficialmente en este bloque pero actualmente es más afín a la bancada PL)

La bancada NL, la mayoritaria del PLRA en Diputados, se podría decir que está mayormente en el medio, pero con un perfil mucho más crítico que sus correligionarios de la bancada A.

Esta está integrada mayoritariamente por diputados que responden al oficialismo liberal, el Nuevo Liberalismo encabezado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia y el actual titular del PLRA, Alcides Riveros. Estos son:

Enrique Antonio Buzarquis (Vicepresidente del PLRA) Carlos María López Pedro Gómez Silva Rodrigo Blanco Emilio Pavón Ariel Villagra Juan Manuel Ayala Acevedo Carlos Pereira Rieve Federico “Freddy” Franco Miguel Martínez (Excruzada nacional, ahora liberal independiente)

Finalmente, el bloque liberal más crítico al gobierno desde un inicio es la bancada PLRA “C”, integrada por los diputados del movimiento Frente Radical, encabezado por el senador Ever Villalba.

Arnaldo Valdez María Constancia Benítez Diosnel Aguilera Graciela Aguilera Adrián “Billy” Vaesken.

Finalmente la multibancada opositora, que no opera como bloque y cuyos integrantes fundamentalmente se muestran críticos al gobierno de Peña está conformada por: