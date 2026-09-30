Acusan a Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra de eventual fraude electoral en Luque

La “unidad granítica” del cartismo se está fisurando en Luque debido a que varios equipos políticos buscan ubicar a un candidato como concejal municipal y comienzan las denuncias de fraude a días de las elecciones.

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Los candidatos a concejales cartistas: Elen Núñez, Mario Pineda, Pablo Pedrozo, Pedro “Chito” Ortíz, Christian Gill, Josué Luraghi y los ediles cartistas Arnaldo Baeza, Enrique Quintana y Juan Ángel Mareco; quienes buscan su rekutu, denunciaron un presunto esquema de fraude proveniente del equipo político de los parlamentarios Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra.

Los luqueños colorados piden el esclarecimiento sobre denuncias de un presunto esquema destinado a alterar los resultados de las elecciones, articulado por el apoderado nacional Julio César Núñez García, del equipo político de los dos parlamentarios cartistas, que estaría utilizando a mesarios del Partido Cruzada Nacional para el día de las elecciones.

Según el comunicado que emitieron los colorados, el objetivo es alterar los resultados a favor de los candidatos a concejales; Hans Kemper, denunciado por presunto título falso, Raúl Grance y Raúl Salinas.

Amedrentan a docentes en Luque

También solicitan al presidente Santiago Peña y al ministro de Educación, Luis Ramírez, la remoción inmediata del director departamental de Educación Francisco Canatta, quien supuestamente estaría amedrentando y extorsionando a los docentes.

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Canatta ya tiene varios antecedentes sobre amedrentamiento a docentes en época electoral, incluso fue denunciado por arreo, en donde les obligaba a firmar planillas de asistencia en actos políticos.

Los nueve candidatos piden también la participación de observadores internacionales en los 25 locales electorales de Luque durante toda la jornada electoral para evitar un eventual fraude.

Por último solicitan a todos los partidos políticos la custodia y fiscalización de voto popular.

Rodrigo Gamarra y el senador Derlis Maidana en un acto político en el lanzamiento de la candidatura de Hans Kemper y Hugo Farías, intendentable colorado, habían amenazado a una fiscal que investigaba un caso de accidente laboral que involucraba a la madre del candidato a intendente.