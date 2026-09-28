Alliana y Baruja se muestran juntos en Caaguazú, pero evitan confirmar chapa presidencial por Honor Colorado

El presidente en ejercicio de la República, Pedro Alliana, confirmó que solucionó las diferencias que mantenía con el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, y anunció que después de las elecciones municipales del 4 de octubre comenzarán a evaluar la conformación de la chapa presidencial de Honor Colorado para el 2028. Durante una jornada de inauguración de viviendas en el departamento de Caaguazú, se mostró públicamente junto al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quien sigue entre los posibles candidatos a acompañarlo.

La aparición conjunta de ambos se produjo en medio de las expectativas políticas generadas luego de que Cartes anunciara a Baruja como precandidato a vicepresidente. Consultado sobre si la presencia de ambos en los actos oficiales representa una señal de que se limaron las asperezas dentro del movimiento y una demostración de lo que será la futura chapa presidencial, Alliana confirmó que llegó a un acuerdo con Cartes, aunque aclaró que todavía no hay ninguna candidatura definida.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente del Partido Colorado, expresidente de la República, el querido compañero Horacio Cartes, donde limamos todas las asperezas, donde solucionamos todos los problemas personales, de movimientos, de supuesta división del movimiento”, expresó.

El presidente en ejercicio señaló que el compromiso es trabajar para unir a toda la dirigencia y a las autoridades de Honor Colorado, dejando de lado las diferencias internas. No obstante, insistió en que la definición de la chapa presidencial quedará para después de los comicios municipales.

César Sosa, Raúl Latorre y Carlos Baruja

Alliana manifestó que Baruja es una de las figuras que están en la mira para acompañarlo en la chapa presidencial, aunque aclaró que existen otros nombres que serán evaluados con los principales referentes del movimiento.

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“Me encantaría poder ser parte de una chapa con un compañero de trabajo, con una persona de trayectoria, que es conocido. Así como también hay otros nombres”, manifestó.

Entre los posibles candidatos mencionó al gobernador de Guairá, César Sosa, y al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, además de Baruja. Adelantó que conversará con los 15 gobernadores colorados, diputados y senadores para definir el mecanismo de selección.

Asimismo, reveló que, de acuerdo con lo conversado con Cartes, existe la posibilidad de realizar una encuesta a nivel nacional para que los paraguayos puedan opinar sobre quiénes deberían integrar la chapa presidencial.

Baruja sigue en carrera, pero no está confirmado

Alliana manifestó que Baruja es una de las figuras que están en la mira para acompañarlo en la chapa presidencial, aunque aclaró que existen otros nombres que serán evaluados con los principales referentes del movimiento.

“Me encantaría poder ser parte de una chapa con un compañero de trabajo, con una persona de trayectoria, que es conocido. Así como también hay otros nombres”, manifestó.

Entre los posibles candidatos mencionó al gobernador de Caaguazú, César Sosa, y al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, además de Baruja. Adelantó que conversará con los 15 gobernadores colorados, diputados y senadores para definir el mecanismo de selección.

Asimismo, reveló que, de acuerdo con lo conversado con Cartes, existe la posibilidad de realizar una encuesta a nivel nacional para que los paraguayos puedan opinar sobre quiénes deberían integrar la chapa presidencial.

Baruja niega tener aspiraciones personales

Por su parte, Juan Carlos Baruja descartó estar confirmado como candidato a vicepresidente y señaló que el anuncio de Cartes representa una simpatía hacia su persona, que agradece y valora.

Explicó que otros sectores también tienen sus preferencias, como los gobernadores por César Sosa y los diputados por Raúl Latorre, mientras que los senadores expresaron simpatía hacia su candidatura.

“Mi pretensión es ser un jugador que ayude a que el equipo político pueda proseguir. Si tengo que jugar lateral derecho, voy a jugar lateral derecho; si tengo que ser delantero; si tengo que estar en la banca, voy a estar en la banca”, expresó.

Baruja sostuvo que Honor Colorado continúa unido, pese a las diferencias de opiniones, y que cualquier decisión sobre el 2028 será conversada después de las municipales.

Priorizan viviendas y salud

Alliana insistió en que actualmente la prioridad del Gobierno es la entrega de viviendas y la provisión de medicamentos e insumos hospitalarios, antes que las candidaturas presidenciales.

Destacó la gestión de Baruja al frente del MUVH y afirmó que está batiendo récords en la entrega de viviendas a familias paraguayas.

Por su parte, Baruja informó que durante la jornada se entregaron las llaves de sus viviendas a 317 familias de Caaguazú, Santa Rosa del Mbutuy y Coronel Oviedo, con lo que el Gobierno supera las 4.000 viviendas gestionadas en tres años.

Ambos coincidieron en que**, una vez concluidas las elecciones municipales y tras el viaje de Alliana a Israel**, previsto para el 5 de octubre, comenzarán las evaluaciones políticas para definir la futura chapa presidencial de Honor Colorado.