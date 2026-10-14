“Querían un cartismo sin Cartes”: Leite revela la “jugada maestra” de HC tras reunión con Marito

En medio de la mayor crisis política dentro de Honor Colorado, el senador Gustavo Leite comentó sobre el sorpresivo acercamiento entre el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el expresidente Mario Abdo Benítez. En declaraciones a la 730 AM, el legislador colorado afirmó que el entendimiento entre los antiguos rivales no es casualidad, sino la respuesta directa a una conspiración gestada desde el entorno del presidente Santiago Peña.

Según Leite, sectores del Poder Ejecutivo intentaron impulsar “un cartismo sin Cartes” para jubilar políticamente al líder de la ANR, pero este reaccionó con una “jugada maestra” que descolocó a toda la clase política.

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El detonante del quiebre definitivo dentro de Honor Colorado ocurrió cuando Pedro Alliana ratificó que mantendrá firme su precandidatura presidencial para el 2028, y rechazaba la propuesta del titular partidario de declinar a favor del ministro Juan Carlos Baruja.

Frente a esta postura del vicepresidente, Leite sostuvo que las cúpulas del partido ya trabajan en la estructuración de un nuevo proyecto electoral por fuera del “peñismo”. El senador aseveró que el electorado colorado responderá al liderazgo de Cartes antes que a las figuras del Gabinete.

Reunión confirmada en la Junta y una nueva oferta electoral

Consultado sobre los detalles del sorpresivo encuentro matutino entre Cartes y Abdo Benítez, el parlamentario reveló que ambos expresidentes acordaron una hoja de ruta bajo la consigna “Dios, Patria, Partido y Familia”. Detalló que el diálogo se dio en un ambiente sumamente cordial y que ya se agendó un nuevo encuentro institucional para la próxima semana en la mismísima sede de la Junta de Gobierno de la ANR.

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Para Leite, este proceso busca recuperar la confianza entre sectores tradicionales de la dirigencia y construir una alternativa política creíble ante la pronunciada pérdida de popularidad y desgaste que enfrenta la gestión de Santiago Peña.

“Hay que construir un nuevo Partido Colorado con gente creíble e ideas de cambio. El peñismo tomó distancia a partir de ayer y está bien, es lo que hay en democracia. En las elecciones, mandará el voto y el cariño popular, no la lapicera del Gobierno ni las migajas que se caen de la mesa”, disparó Leite.

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El legislador enfatizó que la conducción del cartismo no quedará atada a las decisiones del Palacio de López y descartó que el líder de la ANR sea manipulado por asesores del entorno, calificando esas versiones como faltas de respeto.

Las respuestas del BCP fueron evasivas y poco serias

En el plano económico e institucional, el senador reiteró su dura postura contra la actual cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP), tras la reunión mantenida en el Congreso por el caso Ueno Bank.

Leite justificó su ausencia en el encuentro reservado alegando que las respuestas escritas enviadas por la banca matriz fueron “cantinflescas”, evasivas y orientadas a estirar los plazos con sumarios administrativos de cuatro meses que solo incrementan las dudas e incertidumbre entre los actores económicos del país.

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Leite responsabilizó de forma directa y exclusiva al presidente Santiago Peña por la estabilidad del sistema financiero de ahora en adelante. Remarcó que tanto las cámaras empresariales, como la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y diversos legisladores, solicitaron formalmente la remoción inmediata del directorio del BCP para colocar a profesionales neutros y creíbles que transmitan tranquilidad al mercado.

Si el mandatario decide mantener a las autoridades salpicadas por la falta de transparencia, advirtió el parlamentario, deberá asumir la absoluta responsabilidad política frente a la ciudadanía y a los agentes económicos.