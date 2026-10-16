Belarmino: “La vieja práctica en la ANR es culpar al presidente saliente de la pobreza y la corrupción”

El dirigente señaló que muchos sectores no interpretan ni leen adecuadamente las pugnas dentro del Partido Colorado. Explicó que, históricamente, a medida que un gobierno se acerca a su término —aproximadamente un año antes—, se desencadena un “proceso de crisis” en el que el presidente de turno debe asumir la totalidad de los errores y los hechos de corrupción, mientras la ANR se exime de responsabilidad ante los fracasos de la gestión pública.

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“Instalan que no es del Partido Colorado el problema”, señaló Balbuena. Agregó que a esta dinámica interna se suman las alineaciones y presiones desde el exterior, provenientes de gobiernos como los de Taiwán, Israel y Estados Unidos.

¿Cómo impacta la crisis de la ANR de cara a las elecciones de 2028?

Sostuvo además que la jugada política de la ANR consistiría en instalar la idea de que Santiago Peña perdería el poder o en anunciar auditorías a las transferencias hacia el Banco Ueno, entidad vinculada al mandatario que concentra depósitos públicos y fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Hay una crisis, capaz no sea de todos contra todos, pero desde acá va a salir posicionados algunos que van a disputar la presidencia. Entonces no podemos entender esto como un rompimiento del Partido Colorado, ellos al final siempre se alinean”, sentenció Balbuena.

¿Cuál es el desafío de la oposición ante el modelo de la ANR?

Subrayó que, ante esta coyuntura, el principal reto de las fuerzas de oposición consistirá en articular un proyecto político unificado que ponga en evidencia el desgaste del modelo tradicional, clientelista y prebendario de la ANR.

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Finalmente, remarcó que la actual disputa interna evidencia la incapacidad del Partido Colorado para gobernar el país y su tendencia a distribuir culpas para posicionarse electoralmente. Aclaró que su análisis no implica defender la gestión de Peña, a quien considera parte del mismo problema y responsable de haberlo profundizado aún más.

Balbuena, quien fue candidato a senador por el Movimiento Político Nueva República —fórmula que postuló a la presidencia a Euclides Acevedo—, obtuvo en su momento 3.119 votos preferenciales, quedando en el quinto lugar de una lista que no logró acceder al Congreso Nacional.