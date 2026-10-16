Después de la cumbre Marito-Cartes, aparecen pasacalles con la leyenda “Wiens-Baruja”

Pasacalles con la inscripción “Wiens-Baruja” en tinta roja aparecieron este viernes en distintos puntos de Asunción, especialmente en la zona céntrica, dos días después de la reunión que mantuvieron el miércoles los expresidentes Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes.

Los mensajes, que aparentemente fueron colocados durante la noche y la madrugada de este viernes, promocionan una posible dupla integrada por Arnoldo Wiens, como precandidato a la Presidencia, y al ministro Juan Carlos Baruja, como aspirante a la Vicepresidencia.

La aparición de los pasacalles se produce en medio de las repercusiones políticas de la reunión entre los líderes de Colorado Añeteté y Honor Colorado, que reavivó las versiones sobre posibles acuerdos y reacomodos dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Lea más: ¿De qué hablaron en la reunión entre Cartes y Mario Abdo? Esto cuenta el dueño de casa

¿Dónde aparecieron los pasacalles de Wiens-Baruja?

Uno de los pasacalles fue colocado a pocos metros de la Catedral Metropolitana de Asunción, en las inmediaciones del Congreso Nacional. Otro apareció al costado de la Plaza de Armas, también en la zona del Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se observa otro en la avenida España, en su intersección con Brasil.

El encuentro entre Marito y Cartes

El encuentro entre Mario Abdo Benítez, líder de Colorado Añeteté, y Horacio Cartes, titular de Honor Colorado, tuvo lugar el miércoles, dos días antes de la aparición de los pasacalles.

La reunión llamó la atención debido a los enfrentamientos y las acusaciones mutuas que ambos dirigentes habían protagonizado en el pasado. Sin embargo, las imágenes difundidas del reencuentro los mostraron distendidos.

Tras la cumbre surgieron especulaciones sobre la posibilidad de una fórmula presidencial que reúna a representantes de ambos sectores colorados para enfrentar a Pedro Alliana, quien confirmó que mantiene su precandidatura a la Presidencia pese al retiro del apoyo por parte de Cartes.

La aparición de los carteles este viernes no confirma que la inscripción responda a una decisión adoptada durante la reunión ni que exista un acuerdo oficial entre los dirigentes mencionados. Hasta la fecha, ningún dirigente de estos sectores colorados se pronunció en tal sentido ni se atribuyó la colocación de los mensajes.

La crisis en el oficialismo colorado

Arnoldo Wiens es el precandidato presidencial del bloque vinculado a Añeteté y Fuerza Republicana, mientras que Juan Carlos Baruja es el aspirante de Honor Colorado.

El escenario político también está marcado por la decisión de Cartes de retirar su respaldo a Pedro Alliana, situación que profundizó las diferencias dentro del oficialismo colorado.

En ese contexto, el sector identificado con el presidente Santiago Peña, conocido como peñismo, quedó diferenciado de Honor Colorado, corriente que había impulsado a Peña.

Lea más: Tras reunirse con Cartes, Alliana no descarta candidatarse fuera del cartismo

Según Melgarejo, los presidentes hablaron de temas de alcance nacional

El encuentro entre Abdo Benítez y Cartes se realizó en la vivienda del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, quien ofició de anfitrión.

Según explicó Melgarejo, las conversaciones estuvieron motivadas por asuntos de “alcance nacional” que venían generando interés entre los dirigentes.

Aunque no detalló cuáles fueron los temas abordados, sostuvo que ambos expresidentes tenían interés en dialogar y señaló que, a partir de la reunión, se habilitaría una agenda partidaria.