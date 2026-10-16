En plena crisis, Santiago Peña hace movidas en las FF.AA.

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la Orden General N° 195 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, fechado el 15 de octubre de 2026, por el cual ordena cambios en la institución castrense.

Conforme al documento, la orden general dispone el nombramiento:

Del Gral. Brig. Aer. Edgar Antonio Leguizamón Ovelar , como Prefecto General Interino de la Prefectura General Aeronáutica.

Del Gral. Brig. Nelson Augusto Ortiz Espinosa , como Presidente Interino del Consejo Ejecutivo de la Federación Deportiva Militar Paraguaya (FEDEMIPAR).

Del Gral. Brig. Víctor Manuel Urdapilleta Almada ,, como Director General Interino de la Dirección General de Reclutamiento Reserva y Movilización.

Del Gral. Brig. Jorge Augusto Rivas Maidana , como Comandante Interino del Segundo Cuerpo de Ejército. JPG

Del Gral. Brig. Arturo Julián Sosa , como Comandante de la Segunda División de Caballería. JPG

Del Cnel. DCEM Walter Adrián Insaurralde Delgado , como Comandante Interino de la Primera Brigada Aérea.

Del Cnel. DCEM Andrés Bareiro Morínigo , como Comandante Interino del Comando de Comunicaciones del Ejército.

Del Cnel DCEM Jorge Manuel Ramírez Gómez , como Comandante Interino de la Brigada Logística.

Del Cnel. DCEM Ever Francisco Osmik Pereira , como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico ante la Embajada Paraguaya en los Estados Unidos de América. JPG

Del Cap. de Navío DEM Miguel Nasser Salum Arce , como Comandante Interino de la Flota de Guerra. JPG

Del Cnel. DCEM Antolin Javier Coronel Ruiz Díaz , como Director General Interino de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Defensa Nacional.

Del Cnel. DCEM Hugo Daniel Ayala Urbieta , como Comandante Interino de la Segunda División de Infantería.

Del Cnel. DCEM Agustín Núñez Pérez , como Comandante Interino del Comando de Artillería del Ejército.

Del Cnel. DCEM José María Benítez Vázquez , como Jefe Interino del Estado Mayor del Comando Logístico.

Del Cnel. DCEM Miguel Ángel Aquino Báez , como comandante Interino de la Tercera División de Caballería.

Del Cnel. DCEM César Alberto Rodríguez Peralta , como comandante Interino de la Brigada Aerotransportada.

Del Cnel. DCEM Rodolfo Núñez Fernández , como Comandante Interino de la Quinta División de Infantería.

Del Cnel. DCEM Jhonnie Bobadilla Kennedy , como Miembro Interino de la Suprema Corte de Justicia Militar.

Del Cnel. DCEM Félix Raúl Benítez Velázquez , como presidente interino de la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional.

Del Cnel. DCEM Gilberto Franco Rotela , como Comandante Interino de la Cuarta División de Infantería.

Del Cnel. DCEM Rigoberto Arnaldo Miguel Picaguá Aliende, como Director Interino del Servicio de Intendencia del Ejército.

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Estas decisiones se oficializaron tras la deliberación de la Junta de Calificación de Servicios de las Fuerzas Armadas 2026, que abrió sesiones el 17 de septiembre de 2026. La junta evalúa los servicios, ascensos y situaciones del personal militar dentro del cuadro permanente.

Por otra parte, el carácter de interino en las FF.AA. se debe a que el Poder Ejecutivo debe remitir, como es de rigor, los nombres de los oficiales militares al Senado para el acuerdo constitucional que otorga el ascenso al grado inmediato superior.

Movidas en una coyuntura de crisis

La serie de cambios en la institución castrense coincide con la crisis en el oficialismo colorado que explotó con la decisión del expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana y jefe de Honor Colorado, al descartar a Pedro Alliana como postulante de este sector a la Presidencia para el 2028.

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La postura de Cartes fracturó el movimiento HC, con algunas fugas confirmadas, como la de los 15 gobernadores que expresaron su apoyo a Pedro Alliana.

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Hoy, el vicepresidente confirmó que una encuesta definirá quién será su compañero de dupla. Indicó que los postulantes son el titular de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador de Guairá, César Sosa y el ministro de Industria, Marco Riquelme.