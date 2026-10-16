Santiago Peña: “Lo más importante es la decisión de Pedro Alliana de continuar con su candidatura”

En un acto de gobierno desarrollado en Cordillera, el presidente de la República, Santiago Peña, abordó la crisis interna que vive Honor Colorado. “Lo más importante es la decisión firme e inequívoca de Pedro Alliana de continuar con su candidatura. Tiene trayectoria, mérito y un camino ejemplar: fue concejal, gobernador de Ñeembucú y presidió la Cámara de Diputados y la ANR. Hoy demuestra que tiene el coraje para liderar”, destacó Peña sobre el segundo del Ejecutivo.

Lea más: Santiago Peña: su agenda oficial para el día 16 de octubre

Sobre la formación de un “peñismo”, evitó hablar de la pelea con Horacio Cartes. “Hace tres años que soy presidente y esta ha sido una pregunta recurrente. El único “ismo” que yo apoyo es el coloradismo. Esto es lo que hicimos desde el gobierno y el partido, por lo que el movimiento creció de manera muy importante”, dijo.

🔴 “MUCHOS FRUTOS VENDRÁN EL DÍA QUE YO DEJE LA PRESIDENCIA”: PEÑA



📌 Durante su discurso en Cordillera, el presidente Santiago Peña sostuvo que varias de las políticas impulsadas por su Gobierno podrían mostrar resultados más allá de su mandato y expresó su deseo de que esas… pic.twitter.com/3OEVo2w2nW — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 16, 2026

Al ser consultado sobre la presentación oficial de la nueva chapa liderada por Alliana, dijo que los calendarios electorales aún deben ser publicados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Tribunal Electoral Partidario (TEP). “Nosotros estamos en la disputa del poder en democracia y el calendario electoral ya está abierto tras las municipales. Si vemos las internas del Partido Colorado, Honor Colorado acaparó el 90% de los votos gracias a un trabajo conjunto entre el partido y el gobierno, liderado por el vicepresidente y por mí”, alegó.

Lea más: Meza confirma que Honor Colorado perdió mayoría: “Los mordedores matriculados lograron su propósito”

Reunión entre Cartes y Abdo

El presidente de la República se refirió al acercamiento entre el actual titular de la Asociación Nacional Republicana y su antecesor en la primera magistratura. “Yo lo veo bien, les soy sincero. Que el presidente del partido se haya reunido después de años con un expresidente es algo a lo que nadie puede oponerse”, dijo.

Añadió que en una conversación mantenida con Abdo durante la transición entre sus gobiernos, Peña le pidió que se “reconcilie” con Cartes. “Tuve varias reuniones con el expresidente Mario Abdo Benítez y le había planteado que, como veníamos de un proceso electoral muy intenso, de mucha adversidad y de mucha pelea al interior del Partido Colorado, pasadas las elecciones de abril de 2023, sería un buen momento para un reencuentro entre todos los expresidentes e invitar a Horacio Cartes (quien ya era presidente del partido). Lastimosamente, él decidió no hacerlo”, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Crisis en HC: los tres nombres que Alliana considera para chapa presidencial

Además, recordó que en su momento denunciaron que Abdo habría supuestamente realizado una persecución contra Cartes. “Nosotros habíamos denunciado que Horacio Cartes había sido perseguido en la administración anterior (la de Abdo), utilizando el Estado para que sea sancionado por Estados Unidos con la intención de sacarlo de la carrera electoral y debilitar nuestro proyecto con Pedro Alliana”, lamentó.

Insistió en que ellos (Peña y Alliana) trabajan en la unidad del partido y no en la división. “En su rol de presidente del Partido Colorado, él (Cartes) tiene la apertura de reunirse con todas las personas. Mi gestión no cambia; mantengo mi agenda de trabajo visitando departamentos, inaugurando obras y escuchando a la gente. No puedo delegar mi responsabilidad como presidente ni como actor político”, aseguró.

Lea más: Christopher Landau llega el domingo a Paraguay en medio de la crisis interna de Honor Colorado

¿Cambiará a Baruja y otros ministros cartistas?

Consultado sobre si relevará a Juan Carlos Baruja del Ministerio de Urbanismo por su designación como candidato de Honor Colorado, Peña dijo que esa será una decisión del exgobernador de Paraguarí. “Cuando se oficialice una candidatura, será una pregunta para él. Mientras no tenga ningún impedimento legal, va a continuar”, afirmó.

“Baruja no solo es mi amigo, es un gran compañero y un gran ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Venimos trabajando juntos desde hace años cuando fuimos ambos fuimos ministros. Él es parte de este gobierno y senador electo”, añadió.

Lea más: Después de la cumbre Marito-Cartes, aparecen pasacalles con la leyenda “Wiens-Baruja”

Informes del BCP

En otro momento, Peña fue abordado sobre los informes presentados al Congreso por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) respecto a bancos de plaza y especialmente a uno en donde él fue accionista. Dijo que su posición sobre esa institución -y su titular- no cambió a pesar del conflicto.

“El Banco Central está consagrado en la Constitución Nacional y tiene un régimen de autonomía e independencia; no es un ministerio ni una secretaría sometida al Poder Ejecutivo. Su remoción se rige por mecanismos constitucionales propios y no evalúo hacer cambios porque eso sería alentar un quiebre institucional. Entiendo que esto responde a una cuestión mediática con ribetes comerciales y políticos”, subrayó.

Lea más: Ueno: Advertían sobre gastos “no habilitados” por US$ 20 millones

Hizo hincapié en que cada año se renueva un miembro del directorio para garantizar alternancia y de esa forma asegurar la transparencia. “En 20 meses se cumplirá el plazo constitucional del actual presidente del BCP. En los últimos 20 años, período en el que fui funcionario del ente, se ha respetado el criterio de no hacer cambios fuera del período constitucional, incluso en situaciones donde hubo allanamientos de la fiscalía”, lanzó.

En esa misma línea, evitó referirse a supuestos rumores de juicio político en su contra. “Hablar de eso es entrar en el campo de la especulación. No participé ni conozco los detalles de lo que hablaron (Cartes y Abdo). Yo no vivo atemorizado; mi tiempo como presidente está limitado por la Constitución Nacional, que no permite la reelección. No puedo levantarme con el temor de un juicio político o un pacto secreto”, concluyó.