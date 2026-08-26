Política
26 de agosto de 2026 a la - 20:22

EE.UU. destaca inversión de US$ 3,7 millones en FF.AA. de Paraguay

FFAA
Efectivos de Fuerzas Especiales del Ejército en plena faena con otros s países participantes de la competencia internacional denominada "Fuerzas Comando 2026". Fue esta mañana en la Escuela de Infantería del Ejército "Vista Alegre", en Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes. (Foto gentileza).

La Embajada de Estados Unidos informó hoy que apoyan a Paraguay como “socio estratégico” y país anfitrión de la competencia internacional “Fuerzas Comando Paraguay 2026″ con una inversión cercana a US$ 3,7 millones en las FF.AA. destinada a fortalecer infraestructura, entrenamiento y cooperación regional.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña, asistió esta mañana a la ceremonia conmemorativa del 181° Aniversario de creación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de la República del Paraguay para observar uno de los exigentes ejercicios técnicos y tácticos. Fue en la Escuela de Infantería del Ejército, Vista Alegre, Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes.

En la ocasión, el mandatario observó la competencia internacional “Fuerzas Comando Paraguay 2026″. Reafirmó el “compromiso del Gobierno del Paraguay con la defensa del país.

La Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Paraguay posteó en cuenta de X que en la competencia internacional Fuerzas Comando Paraguay 2026, es una iniciativa del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) e implementada por Socsouth (Operaciones especiales de Estados Unidos en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, junto con Paraguay, fortalece el intercambio de capacidades y la interoperabilidad entre fuerzas militares de la región.

El encargado de Negocios (a.i.) de la Embajada de Estados Unidos, Robert Alter, acompañó al presidente Santiago Peña y al contralmirante Brian H. Bennett, comandante de Socsouth.

Santiago Peña
Santiago Peña, el ministro de Defensa, Gral. (R) Óscar González y el encargado de negocios (a.i.) de la Embajada de Estados Unidos, Robert Alter, posan con efectivos de Fuerzas Especiales de Paraguay y de país norteamericano.

US$ 3,7 millones, dice EE.UU.

De acuerdo a los datos de la Embajada de EE.UU. se observaron en el cuartel los exigentes ejercicios técnicos y tácticos. Indica que la competencia reúne a fuerzas militares y de seguridad de 17 países y pone a prueba capacidades de operaciones especiales de primer nivel.

Santiago Peña
Santiago Peña (c) conversa con un oficial militar, durante la competencia denominada "Fuerzas Comando Paraguay 2026", organizada por el Comando Sur de Estados Unidos. Observa el encargado de Negocios norteamericano, Robert Alter. (Foto gentileza).

El posteo de la Embajada refiere que “Estados Unidos apoya a Paraguay como socio estratégico y país anfitrión con una inversión cercana a US$ 3,7 millones, destinada a fortalecer infraestructura, entrenamiento y cooperación regional”.