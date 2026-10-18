Caja de Jubilación Municipal: Así fue el esquema armado para desfalcar fondos

Luz Guerrero y Christian Benítez Cáceres, agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción presentaron acusación contra exdirectivos y exfuncionarios de la Caja Jubilación Municipal y solicitaron al Juzgado que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La acusación fue por presunta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos emitidos durante la gestión del entonces presidente del Consejo de Administración Bernabé Peralta Antúnez.

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Según los agentes del Ministerio Público estas doce personas valiéndose de las funciones a su cargo, durante el período 2019 a 2023 armaron una red de corrupción para apropiarse de dinero de los afiliados y jubilados municipales que causó un presunto daño patrimonial de G.11.789 millones.

La metodología utilizada para desfalcar la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal sería mediante la Devolución Total de Aportes (DTA). Según la investigación fiscal no solo existirían presuntas duplicaciones, sino también triplicaciones y cuadruplicaciones en los pagos de aportes.

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Los fiscales en su acta de acusación indicaron que detectaron que 285 afiliados ya habían percibido sus devoluciones de aportes, no obstante, a pesar de ello, se volvieron a emitir un total de 486 cheques cobrados irregularmente por terceros.

Los acusados por el desfalco

Bernabé Peralta Antúnez (Ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal).

Fabiana Liduvina Benítez de Calabrese (Ex directora de Administración y Finanzas).

Fulvia Lorena Fernández Bogado (Ex jefa del Departamento de Contabilidad).

Rossana Isabel Ramírez Marecos (Ex Jefa del departamento de Tesorería).

Carolina Del Rosario Ramos Marecos (Ex secretaria privada de la Presidencia).

Ramón Fernando Kiessel Bejarano (ex auxiliar técnico administrativo del departamento de Tesorería).

Néstor Antonio Brítez Amarilla (ex auxiliar administrativo de la Dirección de Inversiones).

Julio César Marín Caballero (ex asistente administrativo del departamento Contabilidad).

Marcelo Esteban Giménez Olmedo (ex auxiliar técnico administrativo de la dirección de Administración y Finanzas).

Carlos Alberto Álvarez Ayala (ex auxiliar administrativo de la Secretaría General).

Darío Manuel Ramírez (ex auxiliar administrativo del departamento de Préstamos).

Marco Antonio Cabañas Arriola (ex auxiliar administrativo de la dirección de Administración y Finanzas).

¿Cómo fue el esquema de robo?

Los fiscales Luz Guerrero y Christian Benítez Cáceres indicaron que la irregularidad consistió en que mediante la reutilización de expedientes de afiliados que ya percibieron dicho beneficio, se simulaba una nueva tramitación administrativa a fin de librar cheques adicionales a favor de esos mismos beneficiarios sobre los mismos montos, sin que estos los hubieran solicitado ni percibido nuevamente.

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En otros términos, los afiliados ya habían percibido el beneficio; sin embargo, Bernabé Peralta, Fabiana Benítez de Calabrese, Fulvia Lorena Fernández Bogado y Rossana Ramírez simulaban un nuevo expediente y volvían a expedir cheques sobre los mismos valores.

Según la investigación fiscal estos instrumentos de pago que terminaban siendo efectivizados ya no por los beneficiarios (ex afiliados) sino por funcionarios de la Caja Municipal de Jubilaciones (Fernando Kiessel, Marcelo Giménez, Julio Marín, Carlos Álvarez Ayala, Néstor Brítez, Marco Antonio Cabañas y Dario Manuel Ramírez) y por terceros.