¿Qué llevó a la quiebra técnica a la Caja de Jubilación Municipal?

La mala administración de recursos, la falta de transferencia de los gobiernos municipales y la nula prioridad del gobierno de Santiago Peña para sanear la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal repercuten directamente en los adultos mayores que no reciben a tiempo sus haberes jubilatorios.

La deuda que mantienen los intendentes con la caja cerró en el mes de julio con G. 51.933 millones. Mientras los políticos retrasan los aportes para sus funcionarios municipales los jubilados deben hacer malabares para sobrevivir debido a la falta de desembolso.

Lea más: Caja Municipal: jubilados no cobran hace cinco meses, pero sus directivos se aumentaron salarios para 2026

La deficitaria institución administrada por el cartista Venancio Díaz Escobar, quien está investigado por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, recién desembolsó sus haberes del mes de junio a sus 2.503 jubilados. El pago prorrateado a los beneficiarios se viene realizando desde el 2023.

La decadencia de la institución se originó con la administración de Bernabé Peralta como titular, quien tras las primeras manifestaciones de los jubilados renunció en enero del 2024. Asumió Venancio Díaz Escobar, quien ya formaba parte del mismo equipo que llevó a la crisis institucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bernabé Peralta y Venancio Díaz Escobar están procesados por lesión de confianza por un millonario desfalco así como varios miembros del Consejo de Administración. Sin embargo, mediante diversas chicanas siguen zafando rendir cuentas ante la justicia.

Lea más: Caja Municipal de Jubilaciones informa que “está atravesando una coyuntura de iliquidez”

Por otro lado, en octubre del 2024 debían realizarse las elecciones para el cambio de autoridades del Consejo de Administración; sin embargo, Venancio Díaz Escobar y su equipo con diferentes artimañas jurídicas se atornillaron en el cargo y suspendieron el acto eleccionario.

Crisis institucional en la Caja de Jubilaciones Municipal: ¿Cómo se llegó a este punto?

El actual Consejo de Administración está conformado por Venancio Díaz Escobar, quien es presidente; por el sector jubilados está Stela Galeano de Orué.

Mientras que por el sector de afiliados activos están; Gustavo Gómez y Juan Amarilla y en representación del sector instituciones (municipales) se encuentran; Viviana Brioschi Capurro y Justo Gamarra.

Estos consejeros desangran mensualmente a la institución G. 233.344.480 y a pesar de que la Caja Municipal de Jubilaciones viene pagando a cuenta gotas a los jubilados se autoaumentaron sus dietas y bonificaciones a principio del 2026 mostrando total indolencia hacia los adultos mayores.

El impacto de la deuda de intendentes y la falta de liquidez en la Caja Municipal

La Caja de Jubilación Municipal recientemente socializó la lista de las municipalidades con más deudas y como hace varios años lidera la Municipalidad de Asunción. La deuda acumulada de todos los municipios con la institución jubilatoria en julio cerró con G. 51.933 millones.

La administración del cartista Luis Bello tiene una deuda de G. 35.885 millones, le sigue el intendente liberal de Fernando de la Mora Alcides Riveros con una deuda acumulada de G. 6.309 millones.

Lea más: Diputados buscan conocer deudas de intendentes con la Caja Municipal de Jubilaciones

En tercera posición quedó el intendente de Hernandarias Néstor Cano (ANR) con una deuda de G. 1.469 millones. Le sigue el intendente de Ciudad del Este Pedro Acuña (YoCreo) que adeuda G. 931 millones y completa el “top cinco” el intendente de San Lorenzo Hugo Lezcano (ANR) con G. 863 millones de deuda.

El futuro del pago de jubilaciones ante la crisis institucional en Paraguay

Desde el Consejo de Administración se alega que la falta de transferencia en tiempo y forma de los intendentes hace que la institución esté sin liquidez para poder cumplir con sus obligaciones.

De manera cuestionable los consejeros comenzaron a subastar por cifras irrisorias valiosos muebles y bienes con la excusa de conseguir fuentes de financiamiento para pagar a los jubilados. Este proceso incluso se judicializó.

Santiago Peña con la excusa de sanear las cajas de jubilaciones del país creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, en el 2023. Sin embargo, a casi tres años de su creación, aún no se dispusieron medidas concretas para sanear la deficitaria Caja de Jubilación Municipal administrada por el cartista.

Tampoco hasta la fecha se aclaró, del todo, el incendio provocado ocurrido el 14 de mayo del 2024 en el que importantes documentos que desnudaban el descalabro administrativo fueron consumidos por las llamas.

Lea más: Caja Municipal: jubilados recuerdan a 50 compañeros fallecidos en medio de falta de pagos

Ramón Fernando Kiessel Bejarano, un funcionario administrativo de menor rango, admitió en juicio que provocó el fuego por “orden superior”. El joven fue condenado a dos años de con suspensión de ejecución de la condena.

También están procesadas en la misma causa Fabiana Liduvina Benítez (exdirectora de Administración y Finanzas) como instigadora, junto a Rossana Ramírez (Tesorería) y Fulvia Fernández (Contabilidad) como cómplices. Sin embargo, la justicia negó a varios jubilados municipales a entrar como querellante en el proceso que ellos considera “quema de archivo”.

En resumen, la mala administración, la falta de transferencia de los políticos y el poco control estatal llevaron a la Caja de Jubilación Municipal a estar en quiebra.