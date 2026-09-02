Caja de Jubilación Municipal: ¿El zorro cuidará de las gallinas?

La superintendenta de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Mariel Figueredo de Giménez, realizó la entrega oficial del “Plan de Adecuación Institucional” al Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, cuyo presidente es el procesado por lesión de confianza Venancio Díaz Escobar.

El documento establece disposiciones de cumplimiento obligatorio y acciones que deberán ser implementadas en el marco del proceso de adecuación y fortalecimiento de la institución. Sin embargo, esas acciones fueron entregadas al mismo equipo que hace año mantiene en una quiebra técnica a la institución debido a malos manejos administrativos y la falta de transferencia de las municipalidades.

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Bernabé Peralta, ex presidente, quien renunció en enero del 2024 y fue reemplazado por Venancio Díaz Escobar, que formaba parte de su mismo equipo político, ambos están investigados por un supuesto millonario desfalco y también por cobro indebido de honorarios.

En similar situación se encuentran algunos miembros del Consejo de Administración, quienes con diferentes artimañas jurídicas dilatan las elecciones para renovación de autoridades desde octubre del 2024.

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El plan de adecuación institucional cuenta con tres fases bien definidas, según el documento presentado al Consejo de Administración.

Fase I: Ordenamiento administrativo, operativo, gestión institucional y control.

Fase II : Ordenamiento financiero, gestión de liquidez y fortalecimiento de ingreso.

Fase III: Sostenimiento institucional.

“Los miembros del Consejo recibieron formalmente el instrumento, asumiendo con responsabilidad el compromiso de avanzar en la implementación de las medidas establecidas y trabajar de manera coordinada para alcanzar los objetivos previstos”, reza parte del comunicado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

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La primera fase está subdividida con quince ítem que deberán cumplirse, entre ellos la renovación del Consejo de Administración.

En ese contexto, los miembros del Consejo de Administración actual informaron que ya se llevaron a cabo dos reuniones para el “fortalecimiento institucional”, pero no se anuncia por ejemplo, la fecha para las elecciones de renovación de autoridades, que es uno de los cuestionamientos más fuertes de los jubilados, quienes no están cobrando sus haberes de junio, julio y agosto.

Los ítem de la primera fase

Renovación del Consejo de Administración (no se anuncia fecha)

Ordenamiento administrativo

Retorno de funcionarios comisionados

Suspensión de gastos de protocolos

Racionalización de gastos

Suspensión de remuneraciones extraordinarias

Suspensión de remuneraciones adicionales

Suspensión de nombramientos y contrataciones

Comunicación e información institucional

Evaluación de tercerización de sede social

Modernización tecnológica

Suspensión de nuevas obras

Suspensión de nuevos préstamos

Suspensión de devoluciones de aportes

Transparencia y rendición de cuentas

Muchos de estos ítems ya fueron aplicados por el actual consejo administrativo, y la mayoría de ellos, antes que beneficiar a los jubilados y los aportantes, les pone más trabas.

La Caja de Jubilaciones dejó de cumplir con su rol misional desde hace varios años, como por ejemplo, no paga de manera normal por los haberes jubilatorios, no otorga préstamos a los aportantes, y no devuelve sus aportes anteriores.

Ya se vendieron inmuebles y bienes a precios irrisorios y ahora también se proyecta tercerizar la sede social.

Esta situación deja en duda; si el “plan de adecuación institucional” apunta a sanear la institución o matarla finalmente.