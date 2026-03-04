Medidas alternativas para ex titular de la Caja de Jubilación Municipal

En el marco de la causa por lesión de confianza referente a cobro indebido de honorarios, en donde están acusados Bernabé Peralta, ex titular de la Caja de Jubilaciones; Venancio Díaz Escobar, actual titular y los miembros del consejo de Administración; Juan Arístides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú impuso medidas alternativas para Peralta.

Según la resolución judicial Bernabé Peralta tiene prohibido acercarse a la sede de la Caja de Jubilaciones y tampoco podrá mantener comunicación con los funcionarios y demás miembros.

Asimismo no puede cambiar de domicilio, salir del país o cambiar de número de teléfono sin informar al juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos.

Estas decisiones, lo tomó el juez Otazú tras la audiencia el pasado 3 de marzo.

Otras audiencias

Por otro lado, fueron convocados por el juez Otazú Venancio Díaz Escobar, actual titular y los miembros del consejo de Administración; Juan Arístides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro para su audiencia los días 12 y 13 de marzo próximo.

Estas seis personas están acusadas por un supuesto perjuicio patrimonial que cometieron contra el organismo previsional municipal de G. 6.947 millones.