“El Partido Liberal Radical Auténtico está más vivo que nunca”, asegura su presidente

Hoy, día en el que se recuerda la gesta revolucionaria de 1891, el presidente del PLRA, Alcides Riveros, habló sobre cómo se encontraba el partido al momento de asumir la conducción partidaria hace cuatro meses. Según el político, había una fragmentación interna y escasez de recursos económicos en pleno periodo electoral, pero eso no detuvo a los opositores a marcar una presencia en las elecciones municipales pasadas

Al respecto, destacó que el reordenamiento institucional permitió unificar a los liberales en la mayor parte del territorio, ya que según mencionó “nuestra asociación política se encuentra unida casi en su totalidad en toda la República”.

El titular liberal también rechazó los discursos que señalaron una debacle de la nucleación tras los recientes comicios municipales y calificó de satisfactorios los resultados obtenidos. Al respecto, detalló que el partido conquistó 61 intendencias -34 mediante la Lista 2 y 27 a través de alianzas estratégicas-, además de promover candidaturas únicas en distritos clave.

También recordó el acompañamiento liberal a la oposición en Asunción con la victoria de la futura intendenta Soledad Núñez y también destacó el incremento de la presencia municipal a 766 bancas de concejales mediante 816.000 votos a nivel país.

Lea más: “Ese modelo político tenemos que cambiar en el 2028″, dice Amarilla sobre la ANR

El futuro del PLRA

Sobre el escenario político actual, Riveros sostuvo que recae sobre el partido la responsabilidad de articular una coalición capaz de disputar la alternancia para el 2028. Incluso alegó que la unidad no debe limitarse a un pacto electoralista, sino estructurarse sobre la base de un programa de políticas públicas e institucionalidad para así dar el cambio al pueblo “cansado del abuso de este gobierno y del Partido Colorado en el poder”, en medio de luchas internas “motivadas por intereses económicos personales”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los intereses que nos impulsan no son personales ni sectoriales, queremos la unidad para lograr el verdadero cambio que necesita el país. En esta etapa no vemos la necesidad del apuro ni acompañamos la ansiedad de algunos actores políticos en designar candidatos o la metodología de elección de los mismos. No es tiempo de imposiciones, es el momento de participar y escucharnos todos dentro de la oposición paraguaya. Lo que nosotros creemos prioritario es acordar un frente común para frenar la concentración y el abuso de poder de parte del oficialismo”, aseguró.

Por esto, mencionó que la prioridad debe centrarse en constituir un frente contra el abuso de poder y el copamiento institucional, citando como ejemplo las irregularidades detectadas en la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el caso de Hernán Rivas, que llegó a presidir la institución y fue condenado por ser un alumno fantasma de Derecho.

“Con preocupación que la lucha política por los intereses privados pongan en peligro la estabilidad financiera de la República. Ante estos hechos, la oposición unida debe tener una respuesta clara que genere la confianza de la gente para poder construir la mayoría que impulse la victoria en las elecciones nacionales del 2028. Les quiero dar la seguridad a la ciudadanía paraguaya que el partido está con fuerza y preparado para afrontar los desafíos institucionales y nacionales. El Partido Liberal Radical Auténtico está más vivo que nunca, mirando el futuro con optimismo”, concluyó y también citó al mismo tiempo la frase del expresidente José Patricio Guggiari: “Al orgullo de ser liberal, solo le supera el honor de ser paraguayo”.

Lea más: Reacción de Estigarribia al rechazo de Baruja a chapa presidencial en ANR