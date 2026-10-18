“Ese modelo político tenemos que cambiar en el 2028″, dice Amarilla sobre la ANR

Hoy, durante el acto de conmemoración de la histórica gesta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el senador Líder Amarilla ratificó el compromiso partidario con el legado de los próceres del liberalismo paraguayo.

Al respecto, subrayó que el PLRA mantiene vigentes sus principios doctrinales fundamentales, entre los que citó el “Estado de derecho, el respeto a la propiedad privada y la libre elección democrática de las autoridades”. Durante su discurso también se dirigió a los más de “1.800.000″ afiliados y a la ciudadanía en general, para asegurar que “entendemos lo que está ocurriendo” dentro del Partido Colorado.

Como parte de su crítica referente a la ANR, Amarilla apuntó que la situación que se vive entre el oficialismo y otros sectores corresponderían a un “cuento” y “circo” con el objetivo de engañar al electorado.

Asimismo, citó como un ejemplo la gestión de Horacio Cartes en 2013, que según el legislador, había iniciado su Gobierno con 10 empresas y concluyó con cerca de 80 firmas privadas. Seguidamente, la gestión del expresidente Mario Abdo Benítez que fue caracterizada por denuncias de corrupción en salud pública durante la pandemia y la monopolización de las obras de asfaltado.

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“Ese modelo político tenemos que cambiar”

Según Amarilla, dentro del Partido Colorado “son la misma cosa”, ya sea el oficialismo o cualquier otro tipo de grupo entre los colorados, ya que ahora inicia “nuevamente el circo” pero por “bancos”.

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“El banco de Santiago Peña contra el banco de Cartes y otros; otra vez el botín de guerra. Entre ellos lo único que perciben es quién va a robar y en qué rubro van a robar en el Estado paraguayo. Cartes con su candidato, Santiago Peña con su candidato... no nos mienten, ustedes son la misma cosa. Todos sabemos, es el mismo régimen político de quién roba y en qué rubro se roba”, enfatizó.

También apuntó que en la ANR “están mal, luego se juntan y finalmente le roban al pueblo paraguayo”, por lo que “ese modelo político tenemos que cambiar en el 2028″ con una unidad liberal y también alianzas.

“A los afiliados colorados también les va mal, les faltan medicamentos, tienen necesidades... su cúpula, la gente que les gobierna nomás pasa bien. Por eso la responsabilidad enorme este 2028 de fortalecer nuestro partido, de trabajar en todos los comités. Dennos la confianza de que vamos a cambiar este modelo que le está empobreciendo al pueblo paraguayo; ese es el compromiso que tenemos”, aseguró.

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Histórica participación de mujeres

Por su parte, la abogada Lorena Segovia, asesora jurídica del PLRA, recordó los antecedentes históricos de la participación femenina en el partido. Según relató, en el departamento de Paraguarí, una dirigente local recibió y dio la bienvenida públicamente al candidato presidencial Eduardo Schaerer a comienzos del siglo XX.

Sin embargo, esa mujer que habló con firmeza ante la multitud “no era ciudadana”, ya que no podía votar y tampoco podía ser una candidata, pero pese a esa contradicción, estuvo ahí para alzar la voz.

Por esto, la dirigente aseguró que las mujeres liberales siempre formaron parte de las movilizaciones, reuniones, luchas, campañas y redes políticas a lo largo de la historia liberal.

“Un partido como el nuestro, que reivindica la libertad e igualdad, no puede conformarse con que las mujeres hayan participado de su historia; debe garantizar que sean protagonistas de su futuro. Por eso, al igual que mayor Vera, lanzamos al aire para que retumbe nuestro sapukái, liberales a la carga, paridad, paridad”, sentenció.

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