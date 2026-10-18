¿Cuántos reelectos y cambios de partido hubo en los distritos más importantes?

La ANR aumentó sus intendencias, pero el PLRA y la Tercera Fuerza se jactan de ganar en los distritos más importantes, con mayor población y que reciben más transferencias financieras del Gobierno central.

Tras las elecciones municipales del 4 de octubre, cada sector se jactó de los resultados en los 263 distritos del país. El Partido Colorado, cuyo titular es Horacio Cartes, aumentó sus intendencias de 165 a 187 y recuperó varios distritos importantes.

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Sin embargo, referentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, indicaron que, aunque perdieron más intendencias, la oposición ganó en ciudades “más importantes”, termino que vienen acuñando, al referirse a aquellos con más población y que reciben más transferencias financieras del Poder Ejecutivo.

Los opositores señalaron incluso que las intendencias que inflan las cifras de la ANR corresponden a ciudades con menos de 10.000 habitantes que dependen del dinero del Gobierno central o del narcotráfico para sobrevivir.

¿Qué partidos políticos ganaron en las ciudades más pobladas de Paraguay?

De las 30 ciudades más pobladas del Paraguay, según el censo del 2022, la oposición gobernará las dos primeras: Asunción y Ciudad del Este. Sin embargo, la ANR administrará 17 de esos 30 distritos, mientras que el PLRA y las alianzas lo harán en 13 localidades.

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Otro punto a analizar son las localidades en las que cambiaron los signos políticos de los intendentes y aquellos que fueron reelectos. En total hubo nueve casos en que una ciudad decidió abandonar un partido y votar por otro ante el voto castigo o la división, en el caso de la oposición.

¿En qué distritos hubo voto castigo y cambio de signo político?

En Asunción, el electorado aplicó el voto castigo a la ANR tras la gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez y dio la victoria a Soledad Núñez (Alianza) por reducido margen. La oposición triunfó pese a que hubo división de votos con Rodrigo Franco (PDC), quien fue tildado de agente del cartismo y se llamó al silencio tras los comicios.

En Ñemby retornaron los liberales ya que el polémico Tomás Olmedo (ANR), procesado por corrupción, perdió ante Blas Lanzoni (PLRA).

Vea la lista interactiva:

En Encarnación, administrada por Luis Yd (PPQ, Alianza), la ANR recuperó el distrito ya que el candidato de consenso Carlos Pereira (PLRA) fue derrotado por Sebastián Remesowski (ANR, HC) por amplio margen.

PLRA culpa a la división, sin mirar calidad de candidatos

El cambio de signo en Presidente Franco molesta al sector hegemónico del PLRA y lo mencionan en cada evaluación. Acusan a Yo Creo de dividir los votos sin considerar que la candidata liberal era la diputada Roya Torres, una liberocartista vinculada al escándalo de su “nepobaby” esposa del intendente saliente, Roque Godoy (PLRA).

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En Hernandarias, el intendente que ganó en 2021 por una alianza se pasó al cartismo; sin embargo, el electorado volvió a elegir a un opositor. También cambiaron de un partido a otro Minga Guazú, Ypané y J. Augusto Saldívar.

Una mención especial merece Mariano Roque Alonso, donde el electorado, cansado de 11 años de baches y excusas, sacó del poder al clan liderado por Carolina Aranda (PLRA) solo para poner al polémico Julián Vega (ANR, HC).

¿Quiénes son los intendentes reelectos en los principales municipios?

No obstante, las ciudades más pobladas también tienen tendencia a la reelección de sus autoridades. De las 30 localidades tomadas, fueron reelectos 13 intendentes, de los cuales siete son colorados, cinco liberales y uno de Yo Creo.

Fueron reelectos los intendentes de Ciudad del Este (Yo Creo), Capiatá (ANR), San Lorenzo (ANR), Pedro Juan Caballero (PLRA), Lambaré (ANR), Coronel Oviedo (ANR) e Itauguá (ANR). Así también, el electorado volvió a dar su voto de confianza a los jefes municipales de Concepción, Villa Elisa (PLRA), Itá (PLRA), Villarrica (PLRA), San Antonio (PLRA) y Villa Hayes (ANR).