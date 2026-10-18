El PLRA conmemora hoy 135 años de su gesta y tras las municipales ya apunta al 2028

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, conmemora hoy los 135 años de su gesta revolucionaria del 18 de octubre de 1891. Con sus nuevas autoridades, la principal fuerza opositora llega sacudida tras perder varias intendencias. El año entrante, su Convención Partidaria enfrentará la encrucijada de decidir si vuelve a liderar la chapa opositora como en 2013, 2018 y 2023 o si repite la fórmula ganadora del 2008.

El PLRA es la principal fuerza opositora del país con más de 1.531.000 electores; administrará 61 de las 263 intendencias; tiene 23 de 80 diputados; 11 de 45 senadores, dos de 17 gobernaciones (Central e Itapúa). Y sin embargo, arrastra una grave crisis financiera y política. A su vez, ya inicia la interna con sectores que disputan defender la candidatura presidencial; cederla a un opositor que atraiga más votos. Todo mientras otro grupo actúa a beneficio del oficialismo colorado.

La agrupación conmemora hoy en sus respectivos locales de todo el territorio nacional los 135 años de su gesta revolucionaria. Comités partidarios en diversos distritos anuncian festejos, mientras que el acto central consistirá en la entrega de laureles en el Panteón de la agrupación, este domingo a las 9:30.

Lea más: Directorio del PLRA se autoevalúa con elogios tras las municipales y culpa a alianzas “al santo cohete”

El 18 de octubre constituye una fecha capital para el liberalismo, siendo recordada incluso con mayor fervor que la fundación de la nucleación. Se evoca el fallido levantamiento contra el gobierno del colorado Juan Gualberto González (1890-1894), a quien los liberales acusaban de hechos de corrupción y de haber sido electo en comicios fraudulentos. Si bien aquella sublevación fue derrotada, sentó las bases para la posterior llegada al poder de la agrupación, que gobernó entre 1904 y 1940.

En la historia reciente, el partido accedió a la Vicepresidencia de la República con Julio César “Yoyito” Franco (2000-2002), y a la Presidencia con Federico Franco (2012-2013), tras el juicio político a Fernando Lugo. Sin embargo, con Efraín Alegre como candidato al frente de alianzas opositoras, sufrió derrotas consecutivas en 2013, 2018 y 2023. Este último fue además destituido de la conducción partidaria en 2023, tres años antes de culminar su mandato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo influyen en el PLRA los resultados de las municipales con miras a las presidenciales de 2028?

La agrupación renovó autoridades en junio pasado, oportunidad en que resultó electo como titular partidario Alcides Riveros, en representación del movimiento hegemónico Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial para 2028, Ricardo Estigarribia.

Este sector cuenta con la mayoría en el Directorio y en la Convención Nacional, máxima autoridad partidaria, por lo que todo apunta a que el PLRA no cederá la cabeza de la chapa presidencial.

Estigarribia había encomendado a Riveros conducir la nucleación y conquistar 100 intendencias para cimentar su proyecto electoral. No obstante, en los recientes comicios municipales el PLRA descendió de 75 a 61 intendencias, aunque logró conservar y recuperar distritos de relevancia estratégica.

¿Cuáles son las corrientes y candidatos que se disputan el liderazgo del PLRA?

En contrapartida, emerge el bloque integrado por los hermanos legisladores Antonio y Salyn Buzarquis, quienes promueven abiertamente que el exintendente esteño Miguel Prieto encabece la chapa opositora respaldado por el PLRA, en un esquema similar al impulsado con Fernando Lugo en 2008. Según este sector, Prieto representa la única figura capaz de competir con posibilidades reales frente al Partido Colorado para revertir las derrotas de los últimos tres periodos.

En paralelo, resta definir qué postura adoptará el sector de los denominados liberocartistas, referenciados en el senador Dionisio Amarilla, en medio del escenario de tensión interna en el movimiento Honor Colorado y el distanciamiento entre Horacio Cartes, el presidente Santiago Peña y Pedro Alliana. Amarilla intentó inicialmente promover la candidatura de Beatriz Denis —hija del exvicepresidente secuestrado Óscar Denis—, pero ante su negativa, impulsa ahora la renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, para su eventual postulación.

La definición final quedará en manos de los más de 600 convencionales cuando se reúnan en asamblea el próximo año.