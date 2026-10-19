Filizzola exige al BCP detalles sobre la fusión de Ueno Bank y advierte sobre riesgos para los depósitos

El senador Rafael Filizzola presentó un nuevo pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la situación financiera de Ueno Bank, con énfasis en las condiciones de su fusión con Visión Banco, el cálculo de su capital regulatorio y las medidas de supervisión adoptadas entre 2024 y 2026.

El legislador sostiene que el BCP ocultó información al Congreso y exige que se expliquen las razones por las cuales determinados documentos no fueron incluidos en una respuesta anterior a un requerimiento parlamentario.

“Estamos hablando de casi US$ 900 millones de los jubilados, los trabajadores y el Estado depositados en ese banco. La gente tiene derecho a saber qué riesgos corre su dinero”, afirmó Filizzola al fundamentar su iniciativa.

El nuevo requerimiento busca acceder a documentos internos de la banca matriz, informes de la Superintendencia de Bancos y datos que permitan evaluar cómo se calculó la solvencia de Ueno Bank tras la absorción de Visión Banco.

¿Qué información sobre Ueno Bank exige Filizzola al BCP?

El proyecto solicita copias de al menos 16 documentos vinculados con la fusión, las actuaciones de supervisión y las observaciones realizadas a la entidad financiera.

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Entre los antecedentes requeridos figuran la resolución del Directorio del BCP del 27 de mayo de 2024, las disposiciones relacionadas con las facilidades autorizadas para la fusión y una adenda de marzo de 2025 al fideicomiso de gastos e inversiones constituido en ese proceso.

También exige informes, memorandos y comunicaciones de 2025 y 2026 sobre la cartera morosa, los excesos de límites prudenciales, las participaciones societarias, la solvencia patrimonial y las operaciones con empresas vinculadas.

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El pedido incluye, además, el Acta N.º 27 del Directorio del BCP, del 19 de junio de 2026, así como documentos remitidos por autoridades de la banca matriz y antecedentes de las actuaciones de supervisión sobre personas vinculadas.

Filizzola pretende conocer no solo los documentos originales, sino también sus anexos, informes técnicos, dictámenes y resoluciones relacionados con las medidas correctivas.

Filizzola pide recalcular la solvencia de Ueno Bank

Uno de los puntos centrales del requerimiento es conocer cómo cambiarían los indicadores de solvencia de Ueno Bank si se reconocieran inmediatamente los saldos pendientes de amortización de gastos, pérdidas y previsiones diferidos con motivo de la fusión con Visión Banco.

El senador también solicita que el BCP informe cuál sería el efecto de deducir íntegramente las participaciones societarias que actualmente no se descuentan en el cálculo oficial del capital regulatorio.

Para ello, propone requerir información mensual, desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2026, sobre los componentes del capital principal y complementario, las deducciones regulatorias, el patrimonio efectivo, los activos ponderados por riesgo y los indicadores de solvencia de todas las entidades bancarias supervisadas.

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El objetivo es comparar los valores oficialmente reportados con los resultados que arrojarían distintos criterios de reconocimiento contable y deducción de inversiones societarias.

El proyecto también solicita identificar las excepciones, autorizaciones y tratamientos particulares aplicados a las entidades bancarias en materia de deducciones regulatorias.

El pedido abarca las supervisiones realizadas entre 2025 y 2026

La iniciativa exige un detalle de las observaciones formuladas a Ueno Bank, los requerimientos de adecuación, los recálculos de solvencia y las medidas correctivas adoptadas entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

El BCP deberá precisar las fechas, los fundamentos de cada actuación y los resultados de su seguimiento. Asimismo, se pide explicar los criterios utilizados por la Superintendencia de Bancos para determinar si las observaciones sobre solvencia y los eventuales incumplimientos de límites prudenciales configuraban causales previstas en la Ley N.º 2334/2003.

Otro punto busca que la banca matriz explique por qué determinados memorandos e informes no fueron incluidos en la documentación remitida en respuesta a la Resolución P.I. N.º 134.

El proyecto establece que, si existen datos protegidos por el secreto bancario u otras reservas legales, el BCP deberá remitir versiones con exclusiones estrictamente necesarias y debidamente fundamentadas, preservando los hallazgos, las conclusiones y las actuaciones de supervisión sobre la entidad financiera.

Filizzola cuestiona la continuidad de Carlos Carvallo al frente del BCP

En una entrevista, Filizzola también cuestionó la permanencia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y de otros miembros del Directorio, a quienes atribuye responsabilidad en la pérdida de confianza en la institución.

“Carlos Carvallo es parte del problema y no va a haber transparencia, no va a haber confianza, no va a haber credibilidad en la independencia del Banco Central mientras Carvallo y otros directores que le han seguido el juego sigan en el cargo”, sostuvo.

El senador afirmó que, a su criterio, al menos tres directores deberían dejar sus puestos, incluido el presidente de la banca matriz.

Filizzola también rechazó las comparaciones con la crisis bancaria de 1995. Señaló que aquella fue una crisis sistémica, mientras que la situación actual, según su interpretación, se concentra en una entidad financiera y no compromete a todo el sistema.

“No es una guerra de bancos, no es una interna colorada”, afirmó al descartar esas interpretaciones sobre la controversia.

Las críticas de Filizzola a la situación patrimonial de Ueno Bank

El legislador describió el caso como una situación atípica y cuestionó la relación entre el crecimiento de la entidad, sus operaciones con empresas vinculadas y los negocios con el Estado.

En sus declaraciones, sostuvo que el banco enfrenta problemas relacionados con activos que considera incobrables, inversiones en empresas propias y préstamos concedidos a compañías vinculadas. También mencionó cifras de cientos de millones de dólares para fundamentar sus cuestionamientos.

Filizzola planteó que la entidad necesita medidas correctivas y una capitalización que, según su criterio, permita asegurar la solvencia y la liquidez necesarias.