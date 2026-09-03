BCP no responde qué criterios de prudencia aplica al sistema financiero en su conjunto

Nuestro diario viene publicando una serie de notas sobre llamativas cuentas expuestas en los estados financieros de Ueno Bank, cuyos montos y peso relativo sobre el patrimonio muestran marcadas diferencias frente a otras entidades del sistema financiero local e, incluso, frente a colosos de la banca digital brasileña como Nubank e Inter. Los hallazgos abrieron interrogantes sobre los criterios contables, de prudencia y supervisión que aplica el Banco Central del Paraguay (BCP) a la entidad perteneciente a los exsocios comerciales del Presidente de la República, Santiago Peña.
Sin embargo, las máximas autoridades del BCP, evitaron responder las consultas técnicas formuladas por ABC sobre los criterios generales que aplica la Superintendencia de Bancos para controlar la prudencia contable, la solvencia y la transparencia de las entidades que integran el sistema financiero paraguayo.
Preguntas genéricas que no responde BCP
Las preguntas genéricas fueron remitidas luego de que autoridades del regulador alegaran restricciones vinculadas al secreto bancario, ante consultas de este diario relacionadas específicamente con Ueno, considerando que es el banco que concentra las mayores captaciones de recursos públicos e IPS, con más de G. 5,1 billones a julio último.
Para despejar ese impedimento, ABC Color elaboró posteriormente un cuestionario estrictamente general: no mencionó a Ueno ni solicitó información confidencial de ninguna entidad, sino que consultó cómo fiscaliza el BCP el cumplimiento de sus propias normas y qué criterios aplica ante determinadas situaciones contables y prudenciales.
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El cuestionario abordó el registro de grandes inversiones en software, la capitalización de gastos tecnológicos, los desarrollos internos y derechos fiduciarios. Asimismo, diferimientos de previsiones, bienes adjudicados, inversiones y operaciones con empresas vinculadas, ingresos extraordinarios y la concentración de activos de baja liquidez frente al capital propio.
No obstante, el cierre de esta edición, el presidente del BCP, Carlos Carvallo; el superintendente Hólger Insfrán; los miembros del directorio Liana Caballero, Marco González, Carmen Marín y Miguel Mora tampoco respondieron. Ya en su momento todos ellos alegaron secreto bancario.
Los números que originaron las consultas
Los cuestionamientos surgieron a partir de una serie de publicaciones de ABC sobre los estados financieros de Ueno al cierre de 2025. Tres rubros analizados concentran por sí solos G. 3,7 billones: G. 2,1 billones en “Derechos Fiduciarios”, G. 761.445 millones en “Bienes Intangibles – Sistemas” y G. 891.587 millones en “Participación en otras sociedades”.
En conjunto, estos saldos —que por su naturaleza no constituyen disponibilidades de liquidez inmediata— equivalen al 177,5% del Patrimonio Neto de Ueno, que cerró 2025 en G. 2,1 billones.
Software, vinculadas y “Proyectos”
Asimismo, otro de los rubros que motivó consultas al regulador corresponde a G. 761.445 millones registrados en “Bienes Intangibles – Sistemas”. El saldo equivale al 3,61% de todos los activos de Ueno y al 35,96% de su Patrimonio Neto.
A ello se suman G. 385.276 millones que aparecen dentro de “Créditos Diversos” bajo una descripción que agrupa anticipos a proveedores de software, gastos pagados por adelantado y otros conceptos con personas y empresas vinculadas.
ABC también reveló que Ueno registró durante 2025 G. 200.400 millones bajo la denominación “Proyectos”, dentro de otras ganancias diversas. El monto equivale al 63,8% de la utilidad neta anual de G. 313.857 millones. Los estados publicados no detallan qué proyectos generaron esos ingresos.
Son precisamente situaciones como estas las que llevaron a consultar al BCP, en términos generales, qué controles realiza para diferenciar inversiones tecnológicas de gastos operativos, cómo supervisa operaciones con vinculadas, qué información exige sobre ingresos extraordinarios y qué medidas adopta cuando determinados activos adquieren un peso significativo frente al patrimonio de una institución.
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Diferencias frente a gigantes digitales de Brasil
El peso del software también fue contrastado por ABC con estados financieros de referentes de la banca digital brasileña, cuyos balances también son de acceso público.
En Nu Financeira, entidad del ecosistema Nubank, el total de activos intangibles al cierre de 2025 representaba aproximadamente 0,13% de sus activos y 2,57% de su patrimonio. Nubank cerró ese año con 113 millones de clientes en Brasil.
En Inter&Co, que superó los 43 millones de clientes, los intangibles consolidados alcanzaron aproximadamente 2,05% de los activos y 19,47% del patrimonio.
En Ueno, solamente la cuenta específica de “Sistemas” representó 3,61% de los activos y 35,96% del Patrimonio Neto. Así, aun comparando un rubro específico de Ueno con la totalidad de los intangibles declarados por las entidades brasileñas, su peso relativo sobre el patrimonio resulta considerablemente mayor.
Ueno tampoco accedió a entrevista
ABC también solicitó formalmente una entrevista con el presidente de ueno bank, Juan Manuel Gustale, para profundizar sobre la composición de estos rubros, el tratamiento de sus inversiones tecnológicas, las operaciones con vinculadas y otros aspectos surgidos de los balances.
Pero pese a las gestiones realizadas con el área de comunicación de la entidad, la entrevista no se concretó al cierre de esta edición.
Preguntas que el BCP no responde
- Aplicación de la Resolución SB.SG. N.° 00105/2024 y subcuentas específicas:¿Las grandes inversiones en software deben registrarse en la subcuenta específica para “Inversiones Mayores” o pueden permanecer en la cuenta genérica de “Sistemas”?
- Prohibición de capitalizar gastos de mantenimiento (Manual de Cuentas del BCP):¿Cómo controla el BCP que gastos de mantenimiento, soporte o actualizaciones de sistemas no sean capitalizados como activos intangibles?
- Software de desarrollo interno y fases de activación:¿Cómo verifica el BCP que los desarrollos internos de software se activen únicamente a partir de la fase permitida por la normativa?
- Prudencia valorativa de Derechos Fiduciarios frente al Patrimonio Neto:¿Es prudente que los derechos fiduciarios por costos de reorganización de una entidad representen un monto cercano al 100% de su Patrimonio Neto?
- Conciliación de disminuciones masivas en cuentas fiduciarias (“Bajas”):¿Cómo deben justificarse y documentarse las disminuciones extraordinarias de Derechos Fiduciarios que exceden ampliamente su amortización ordinaria?
- Plazos extraordinarios de diferimiento:¿Bajo qué criterios puede autorizarse el diferimiento del reconocimiento de previsiones de cartera deteriorada por plazos de hasta 20 años?
- Tratamiento de bienes adjudicados en fusión:¿Cuál es el fundamento técnico para permitir hasta cinco años de gracia antes de computar previsiones sobre bienes recuperados de una entidad absorbida?
- Valuación de sociedades vinculadas frente a valores de referencia del mercado:¿Cómo controla el BCP la razonabilidad de la valuación de inversiones y aportes en empresas vinculadas no cotizadas?
- Sostenibilidad del resultado financiero frente a ingresos extraordinarios genéricos:¿Exige el BCP identificar y desglosar ingresos extraordinarios registrados genéricamente como “Proyectos” para verificar su origen y posibles operaciones con partes relacionadas?
- Límites prudenciales de concentración de activos no líquidos frente al capital propio:¿Qué límites o medidas prudenciales aplica el BCP cuando los activos no líquidos, diferidos o de lenta recuperación superan ampliamente el patrimonio de una entidad financiera?