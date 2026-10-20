Inician transición municipal en Pilar para la asunción de Emmanuel Cuevas

La Municipalidad de Pilar puso en marcha el proceso de transición entre la administración saliente y el equipo del intendente electo, Jorge Emmanuel Cuevas Maciel (ANR), con el compromiso de facilitar el acceso a la documentación institucional y coordinar los trabajos necesarios para el cambio de gestión, dijo Fernando Ramírez (ANR), intendente saliente.

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Fernando Ramírez y Emmanuel Cuevas, acompañados de sus respectivos equipos técnicos, tendrán a su cargo la coordinación del corte administrativo y la recopilación de información sobre el funcionamiento de la institución municipal.

El intendente saliente manifestó su voluntad de colaborar con las nuevas autoridades y destacó la importancia de desarrollar el proceso de manera ordenada y transparente, poniendo a disposición los documentos, proyectos y procedimientos de la administración actual.

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Asimismo, señaló que el trabajo coordinado permitirá que la próxima administración pueda dar continuidad a las iniciativas institucionales.

Por su parte, el intendente electo Emmanuel Cuevas indicó que estas dos semanas serán fundamentales para interiorizarse sobre la situación de la comuna, especialmente en el aspecto financiero, y comenzar a organizar el gabinete que lo acompañará durante su gestión.

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Cuevas también adelantó que buscará mantener una relación de trabajo coordinada con los 12 concejales municipales, con el propósito de articular acciones entre el Ejecutivo y la Junta Municipal.

Equipos técnicos

El equipo de transición de la administración entrante está integrado por el licenciado Gilberto Coronel, quien encabezará la coordinación administrativa; Isabel Lobos, en el área de Secretaría General, y Samuel Hansen, en el ámbito jurídico.

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Por la administración saliente, los funcionarios municipales estarán a disposición para facilitar la información requerida y colaborar con el traspaso, bajo la coordinación de la secretaria general, Patricia Zarza.

Con el inicio formal de estos trabajos, ambas administraciones buscan avanzar en la revisión de los aspectos administrativos, financieros y operativos de la Municipalidad de Pilar, antes del acto de asunción de Emmanuel Cuevas, prevista para el próximo 3 de noviembre.

Pagó G. 3.765 millones de deudas heredadas, pero todavía quedan G. 4.480 millones

Fernando Ramírez (ANR) informó que su administración pagó el 45,7 % de los G. 8.245 millones en obligaciones acumuladas hasta noviembre de 2021.

Sin embargo, el próximo intendente, Emmanuel Cuevas (ANR), deberá afrontar compromisos pendientes por varios miles de millones de guaraníes, mientras la comuna aguarda transferencias correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

La situación financiera de la Municipalidad de Pilar será uno de los principales desafíos que deberá afrontar el intendente electo, Emmanuel Cuevas (ANR), cuando asuma el próximo 3 de noviembre.

Según un informe divulgado por la administración saliente de Fernando Ramírez, la comuna recibió en noviembre de 2021 deudas acumuladas por G. 8.245 millones, de las cuales asegura haber pagado G. 3.765 millones durante el periodo de gestión 2021-2026.

El documento detalla obligaciones contraídas en distintos años con instituciones públicas, proveedores, empresas constructoras y otros acreedores.

Entre los compromisos figuran deudas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de Jubilaciones, concejales municipales, proveedores de bienes e insumos y empresas vinculadas a obras y servicios.

Compromisos pendientes de pago

El informe también expone las obligaciones comprometidas y pendientes de pago para noviembre de 2026, tanto con recursos propios y fondos provenientes de juegos de azar como con recursos de royalties.

En el primer grupo, los compromisos ascienden a G. 3.448 millones. El rubro de transferencias concentra G. 1.505 millones, equivalente al 43,7 % del total, seguido por los servicios personales, con G. 1.280 millones, que representan el 37,1 %.

A estas obligaciones se suman G. 2.218 millones correspondientes a recursos de royalties. De ese monto, G. 2.052 millones están vinculados a inversiones físicas, entre ellas el Centro Cultural, el Anfiteatro Municipal y el adoquinado de acceso al nuevo cementerio.

Los compromisos pendientes rondan los G. 5.666 millones. Estas cifras corresponden a obligaciones registradas en categorías presupuestarias diferentes y deberán ser cotejadas con los registros contables para establecer el monto definitivo que quedará a cargo de la nueva administración.

Transferencias por cobrar correspondientes a 2026

Otro componente relevante para las finanzas municipales son los recursos que la comuna espera recibir durante 2027, correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

El documento estima cuentas por cobrar por G. 5.374 millones, provenientes de royalties, el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y juegos de azar.

La mayor parte corresponde a royalties, con una estimación de G. 4.415 millones. A ello se agregan G. 727 millones del FONAE y G. 231 millones de juegos de azar.

El informe aclara que los montos estimados para los últimos meses de 2026 fueron calculados tomando como referencia el promedio de las transferencias liquidadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante los seis meses anteriores.

Con estos antecedentes, la situación financiera que recibirá Emmanuel Cuevas combina el pago parcial de obligaciones históricas, compromisos pendientes por varios miles de millones de guaraníes y transferencias por cobrar.

La verificación de los saldos bancarios, las obligaciones exigibles, las cuentas por pagar y los ingresos pendientes será determinante para establecer el estado real de las finanzas municipales al inicio de la nueva gestión.