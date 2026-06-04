Comuna habilita en Pilar una plataforma de trámites digitales

La Municipalidad de Pilar presentó oficialmente su nueva plataforma de Mesa de Entrada y Trámites Digitales, una herramienta que permitirá a los ciudadanos gestionar expedientes y solicitudes de manera completamente en línea.

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Con esta iniciativa, la capital departamental avanza hacia un modelo de gobierno digital, buscando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad en los servicios públicos.

La administración municipal lanzó la plataforma digital de Mesa de Entrada y Trámites, un sistema que permitirá a los contribuyentes iniciar expedientes, presentar solicitudes y realizar el seguimiento de sus gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas comunales.

El intendente municipal, Fernando Ramírez (ANR), destacó que la herramienta está disponible las 24 horas a través del portal digital del municipio y busca simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo tiempos de espera y evitando traslados innecesarios para los usuarios.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es la trazabilidad de los expedientes, que permitirá a los ciudadanos conocer en tiempo real el estado de sus trámites y las diferentes etapas del proceso administrativo.

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Esta funcionalidad apunta a brindar mayor control y confianza a los usuarios, además de contribuir a una gestión más abierta y accesible.

Con la puesta en funcionamiento de este sistema, Pilar se posiciona entre los municipios paraguayos que avanzan hacia modelos de gobierno digital, alineados con las tendencias internacionales de modernización del sector público y prestación de servicios electrónicos.