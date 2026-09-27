Pilar: inauguran millonario Centro Cultural en predio que estaba en desuso

El nuevo Centro Cultural Municipal de Pilar fue inaugurado ayer con la presencia de autoridades, representantes de la Copaco, familiares del recordado comunicador Manuel Encina Silva (+) y varios otros ciudadanos. El complejo, ubicado en pleno centro de la ciudad, cuenta con infraestructura para actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.

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El complejo fue construido por la Municipalidad de Pilar en un predio que pertenecía a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y que se encontraba sin utilización.

De acuerdo con el intendente municipal, Fernando Ramírez (ANR), las gestiones para recuperar y poner en valor el espacio comenzaron en 2022 y posteriormente se concretó la cesión del inmueble a la comuna mediante un convenio.

El acto contó con la presencia del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), la presidenta de Copaco, Natalia Borgognon, concejales municipales y departamentales, además de integrantes de la familia Encina Silva y vecinos.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue cuando se anunció que uno de los salones del nuevo centro cultural lleva el nombre de Manuel Encina Silva (+), recordado ciudadano pilarense vinculado durante años a la comunicación y quien se desempeñó como director de Radio Carlos Antonio López.

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Durante su discurso, el intendente Fernando Ramírez (ANR) destacó la trayectoria de Encina Silva y señaló que la denominación del salón constituye un reconocimiento a su aporte a la comunidad.

“Es un pequeño gesto, verdaderamente pequeño, porque es incomparable el trayecto, la contribución y el amor que ha tenido Guido para con nuestra ciudad”, expresó.

Ramírez dijo además que a lo largo de la historia de Pilar numerosas personas realizaron aportes a favor de la comunidad desde distintos ámbitos, y mencionó entre ellas a Manuel Encina Silva.

Un espacio multipropósito

El intendente Fernando Ramírez (ANR) explicó que el proyecto comenzó a gestarse aproximadamente en el año 2022, con la intención de recuperar un espacio ubicado en pleno centro de Pilar que se encontraba sin uso.

Según señaló, el proyecto original contempla la construcción del edificio, una pista multiuso, camineros y bancos. Posteriormente se fueron incorporando otros componentes, entre ellos obras artísticas, murales, señalética, letras corpóreas y fuentes de agua.

También destacó la participación de trabajadores y artistas locales en la intervención del predio, entre ellos el herrero pilarense Ricardo Paredes, quien realizó parte de la fachada con la construcción de un arpa gigante.

Fernando Ramírez manifestó que la intención es que el lugar se convierta en un punto de encuentro para los habitantes de Pilar y pueda albergar actividades culturales y artísticas, pero también propuestas deportivas y recreativas.

“Que sea un espacio para todos, un espacio multipropósito”, señaló el jefe comunal.

El nuevo Centro Cultural Municipal se suma así a los espacios públicos disponibles en el centro de Pilar y está proyectado para recibir actividades de diferentes organizaciones e instituciones de la ciudad.

El Centro Cultural tiene 8.100 m² de construcción y cuenta con un salón “Guido Manuel Encina Silva”, totalmente climatizado. Anfiteatro para 800 personas, pista multiuso para eventos culturales y deportes.

Además, cuenta con paseo comercial, mural de humedales del Ñeembucú, en coordinación con Mapa Abriendo Caminos, fuentes de agua, letras corpóreas, escultura gigante del arpa paraguaya, parque infantil, parque urbano con veredas, bancos, áreas verdes, jardines y arborización.

El lugar está dotado también con baños sexados, iluminación led, señalética turística y estacionamiento.