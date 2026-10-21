Liberales debaten volver a “listas cerradas” en internas

Diputados y senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) analizaron junto a las autoridades partidarias los resultados de las elecciones municipales. Así también, debatieron la elaboración de un “Programa de Gobierno” con miras a la alternancia en 2028 y prometieron colaborar en la campaña de afiliación antes del cierre del padrón. Entre otros puntos esto dijeron sobre el retorno a las listas cerradas para las internas de la agrupación.

El encuentro se desarrolló en la tarde del martes en la sede partidaria en el marco de la serie de reuniones promovidas por la conducción del PLRA. En la oportunidad, el presidente de la nucleación, Alcides Riveros, encabezó el diálogo con los legisladores nacionales de la bancada azul.

¿Por qué el PLRA plantea volver a las listas cerradas en las internas?

El senador Eduardo Nakayama, uno de los participantes, explicó que se debatió la posibilidad de impulsar un proyecto de ley, con respaldo de la oposición, para reinstaurar las listas cerradas en las elecciones internas, preservando la autonomía de cada partido. “Estamos básicamente de acuerdo en que las listas sean cerradas para las internas y abiertas para las generales”, remarcó.

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Asimismo, Nakayama indicó que el encuentro sirvió para evaluar los resultados de los comicios municipales de 2026, contabilizando las intendencias y concejalías obtenidas tanto por la Lista 2 como mediante las alianzas electorales.

¿Cómo planea el PLRA construir su propuesta de gobierno para el 2028?

Respecto a los proyectos a futuro, el legislador resaltó la necesidad de aprovechar la cohesión interna para proyectar las propuestas del partido hacia la ciudadanía. “Es muy importante que el Partido Liberal disponga de antemano de planteamientos concretos en materia de salud y educación, para no llegar al proyecto electoral y hacer las cosas al revés”, puntualizó.

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Por su parte, Alcides Riveros confirmó que conversó con los parlamentarios sobre el escenario político actual y la formulación de una agenda de trabajo conjunta en el Congreso Nacional. Señaló que la iniciativa sobre las internas de listas cerradas se discutirá también con las demás fuerzas de la oposición.

¿Cuándo vence el plazo de la campaña de afiliación liberal?

Sobre el fortalecimiento institucional, Riveros enfatizó la urgencia de acelerar la campaña de afiliación en todo el país, considerando que el periodo de inscripción en el padrón electoral culmina el próximo 30 de diciembre. Para las internas de las elecciones municipales pasadas, el PLRA cerró su padrón con más de 1.531.000 afialiados.

Añadió que la bancada trabajará en forma coordinada sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) y otras iniciativas legislativas clave. Finalmente, destacó el alto acatamiento de la convocatoria, precisando la presencia de 17 de los 22 diputados y de 7 de los 11 senadores, registrándose ausencias justificadas en cuatro casos.