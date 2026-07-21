Nakayama confirma regreso al PLRA y su candidatura presidencial 2028

El senador opositor Eduardo Nakayama confirmó hoy públicamente su regreso al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), agrupación que -según los datos que maneja- nunca aprobó siquiera su pedido de desafiliación presentado el 4 de diciembre de 2023.

El parlamentario dijo que tomó esta decisión en respuesta al llamado del nuevo presidente de la agrupación, Alcides Riveros, para reunificar al partido y avanzar hacia una unidad total de la oposición.

Lea más: ¿Vuelve Nakayama al PLRA? Esto dice Alcides Riveros

“Y no me podía negar”, expresó el legislador al señalar que siempre tuvo un discurso consistente y coherente con la unidad de toda la oposición, tanto para las elecciones municipales 2026 como la general del 2028.

Aclaró que tomó esta decisión tras hablar con su equipo político y una resolución por unanimidad con el objetivo de sumarse a trabajar “para poder llegar a ganar la mayor cantidad de municipios en octubre a nivel nacional y preparar la musculatura para una gran victoria de la oposición para el 2028″.

Presidenciable del PLRA

Nakayama también confirmó que buscará la Presidencia de la República como precandidato dentro del PLRA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Buscaremos seguramente los mecanismos dentro del PLRA para poder definir un candidato liberal para que pueda, a su vez, medirse con los demás candidatos y, en base a eso, conformar una chapa ganadora para el 2028″, señaló.

Nakayama dijo no estar arrepentido de su alejamiento al recordar que el PLRA “pasó por un periodo muy turbulento” en que sus colegas le decían que era “la peor crisis que tuvo el partido”.

Dijo esto en alusión al tramo final de la presidencia partidaria de Efraín Alegre, derrotado en elecciones presidenciales del 2013, 2018 y 2023; y la presidencia interina de Hugo Fleitas.

“Yo también necesitaba un momento de reflexión para poder sopesar algunas cuestiones que me parecen importantes o que me parecieron importantes. A veces un alejamiento rinde su fruto y es también beneficioso para todos”, manifestó.

Recalcó también que todo este tiempo siempre se consideró liberal y que nunca cruzó por su mente “ir a otro partido, ni mucho menos cruzar la vereda”.