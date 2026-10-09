Titular del PLRA se jacta de votos en capital y promete apoyo a Sole

Alcides Riveros, intendente saliente de Fernando de la Mora —quien llegó a la presidencia del PLRA con el respaldo del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia—, mantiene una postura ambivalente, alternando entre mensajes de autocrítica y triunfalismo tras las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.

En dichos comicios, la Asociación Nacional Republicana (ANR) consolidó su hegemonía al pasar de gobernar 166 intendencias en el periodo 2021-2026 a controlar 187 municipios para el periodo 2026-2031. Actualmente Paraguay tiene 263 ciudades.

Como contraparte, el PLRA y el bloque opositor retrocedieron de 97 a 76 comunas en todo el país, de las cuales 61 pertenecen a los liberales.

Sin embargo, según análisis de otros sectores, la oposición tuvo muy buenos resultados a nivel país, ya que, frente a una gran desigualdad en fondos, movilizó a la ciudadanía, ganó en Asunción, Ciudad del Este y otras capitales departamentales y superará a la ANR al administrar más fondos del Presupuesto General de Gastos que el gobierno central transfiere a los municipios más importantes.

¿Cómo votó Asunción y por qué el liberalismo reivindica su caudal?

Los datos oficiales de los comicios capitalinos indican que la ANR obtuvo 149.231 votos (53%) para la concejalía; la Alianza Unidos por Asunción —integrada por más de diez partidos opositores y encabezada por el Partido Patria Querida (PPQ)— alcanzó 65.505 votos (23%), mientras que el PLRA registró 36.338 votos (13%).

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Esto publicó Alcides Riveros titular del PLRA

Pese a la diferencia porcentual frente a la alianza opositora, Riveros argumentó en redes sociales que, al desagregar los sufragios por nucleación política individual, los liberales concentran el mayor porcentaje del electorado opositor o independiente en Asunción.

En el caso específico de Asunción, Riveros utilizó su cuenta oficial en la red social X para ratificar la centralidad de su nucleación en el tablero político capitalino.

“El PLRA fue protagonista desde el primer momento en la victoria de Sole Núñez. Somos la primera fuerza de la oposición y vamos a seguir acompañando su gestión con firmeza, compromiso y responsabilidad”, expresó el titular partidario.

A través de una placa gráfica difundida por su equipo, se detalló que el total de votos acumulados por la oposición ascendió a 101.843, posicionando al PLRA con una ventaja matemática en el desglose partidario.

¿Cómo quedó el desglose de votos de la oposición en la capital?

Según el posteo de Riveros, el desglose oficial por agrupación política en Asunción muestra la siguiente distribución numérica:

PLRA: 36.338 votos (35,7%)

PPQ: 34.262 votos (33,6%)

PDP: 12.527 votos (12,3%)

OTROS: 9.326 votos (9,2%)

PPC: 5.470 votos (5,4%)

YO CREO: 3.920 votos (3,8%)

¿Cuál es el panorama interno que enfrenta la dirigencia liberal?

Por lo pronto, el análisis sobre el impacto de los resultados electorales continúa generando discusiones y cruces de opiniones tanto en las plataformas digitales como en los medios de comunicación. Hasta el momento, permanece la incógnita sobre si el presidente del partido ha convocado formalmente al Directorio del PLRA para realizar una evaluación exhaustiva de la última jornada comicial.