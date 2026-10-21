“Mortal” repartija de subsidio en la Municipalidad de Capiatá

La Municipalidad de Capiatá repartió subsidios para la compra de ataúdes de manera irregular durante el 2023. Según el informe final de la Contraloría General de la República, una sola persona retiró dinero hasta ocho veces para solventar los gastos fúnebres.

“Se verificó la existencia de múltiples órdenes de pago a favor de la misma persona en un mismo periodo, principalmente para la compra de ataúdes”, reza parte del informe final de la CGR.

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Los importes entregados, según reza en el documento de la CGR, van desde G. 700.000 hasta G. 7.700.000. La CGR detectó que varias personas retiraron en múltiples ocasiones, incluso con días de diferencia, dinero en concepto de subsidio.

Sobre el punto, la intendenta Laura Gamarra respondió al ente contralor que los nombres que figuran en la lista objetada por la Contraloría corresponden a la proveedora de ataúdes y no a los beneficiarios finales cuyos datos y documentación se hallan contenidos en cada orden de pago.

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No obstante, la CGR se mantuvo en su observación y sugirió aumentar los controles para la entrega de subsidios y, además elaborar un reglamento interno para garantizar la transparencia.

“La falta de un registro único de beneficiarios impide verificar la equidad y transparencia en la distribución de la asistencia”, sostuvo la CGR.

De muertos a “jornaleros de oro”

Otra irregularidad detectada por la Contraloría está en el rubro de “jornaleros” donde se detectó el pago de G. 2.783 millones sin contar con la documentación legal.

“La deficiencia en los procedimientos de control interno y en la gestión documental de contratación y pago de jornales, impidió la presentación completa de los respaldos exigidos”, reza otra parte del informe.

Sobre este punto, Laura Gamarra indicó que cuentan con todas las documentaciones en la Dirección de Recursos Humanos; sin embargo, no fueron entregadas a los auditores, por lo cual el ente contralor se mantuvo en su observación.

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La Contraloría también detectó que la administración municipal durante el 2023 no contó con la documentación respaldatoria por G. 579.454.583 en el pago de honorarios profesionales.

Laura Gamarra se apresta a comenzar su siguiente periodo municipal en noviembre próximo tras ser reelecta en las elecciones del pasado 4 de octubre.