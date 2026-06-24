Intendenta de Capiatá se jacta por local de comida rápida y llueven críticas y memes

La intendenta de Capiatá, Laura Gamarra (ANR, HC), difundió el martes último en sus redes sociales un video celebrando la firma de la aprobación de la construcción de un local de la conocida franquicia de comida rápida.

“Hoy estoy firmando el plano de aprobación para la construcción de McDonald’s en Capiatá. Un proyecto muy esperado que traerá más inversión, más movimiento económico y nuevas oportunidades laborales para nuestros conciudadanos. Seguimos trabajando para que Capiatá siga creciendo y avanzando por buen camino”, expresó la intendenta.

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Numerosos internautas lanzaron felicitaciones o críticas en la cuenta de la jefa municipal en Facebook cuyo video tuvo 30.000 reproducciones. La ciudadanía expresó su indignación en otros perfiles que reprodujeron el material. Hacían alusión a los conocidos chistes sobre las “vacas” en esta ciudad o sobre el exsenador procesado por lavado de dinero, Erico Galeano (ANR, HC).

“Salud, educación y seguridad; Prioridad... En cuál estamos bien....??? Después este tipo de vyresa.....”, manifestó Arnaldo Patricio Benitez en los comentarios de la intendenta.

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Uno de los más populares fue el usuario @galjarjessi, quien también difundió el video en X (exTwitter) y recibió más de 23.000 visualizaciones. Señaló que “Sí, una INTENDENTA de una ciudad del departamento Central muestra como logro para su municipio la apertura de un Mcdonald’s. El nivel de deterioro cultural que sufrimos debe ser ya a esta altura irreversible”.

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