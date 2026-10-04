Con la mitad del escrutinio, Gamarra ganaría cómodamente en Capiatá

¿Quién gana las elecciones en Capiatá según los primeros resultados?

Con el 56,57 % de las mesas escrutadas, Gamarra —jefa municipal durante el periodo 2021-2026— suma casi 25.000 votos. Por su parte, su rival más fuerte, Benita Jara (PLRA), acumula algo más de 11.000 sufragios; esta última fue la primera intendenta de Capiatá en la era democrática.

Lea más: Capiatá: Candidata se “cuelga” de obras municipales para hacer proselitismo

Si bien se presentó otro candidato opositor, Nicolás Oviedo (PPQ), de la alianza Unidos Por Capiatá, hasta el momento solo alcanza unos 1.400 votos.

¿Por qué cuestionan la gestión de Laura Gamarra en la Municipalidad de Capiatá?

Pese a los resultados favorables en las urnas, la administración de Laura Gamarra es severamente cuestionada por los contribuyentes capiateños, quienes denuncian falta de gestión y transparencia.

Entre las principales quejas, los ciudadanos despotrican contra el pésimo estado de las calles y expresan su descontento con el desempeño de la Policía Municipal de Tránsito.

Asimismo, la ciudad ha registrado varios accidentes industriales, tales como incendios y explosiones con víctimas fatales, atribuidos a la falta de inspecciones de seguridad.