Contraloría inicia auditoría a la Superintendencia de Bancos del BCP

La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha una auditoría de cumplimiento orientada a la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La información fue confirmada por Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, quien detalló que la medida responde al “Plan General de Auditoría” dispuesto por el Contralor.

El objetivo central de la intervención es revisar “el proceso de supervisión y control que ejerce la Superintendencia sobre las entidades financieras”. Fernández aclaró enfáticamente que la evaluación se centra en el órgano regulador y no en los bancos.

“La evaluación se va a hacer a la Superintendencia de Bancos, no a las entidades financieras. O sea, que el trabajo que debe o debió ejecutar la Superintendencia de Bancos en cuanto a lo que manda la ley es lo que vamos a ir a verificar”, señaló.